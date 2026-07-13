Il Tribunale del Riesame ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per sei ultrà della Sebastiani basket Rieti. Sono indagati per l’agguato al pullman del Pistoia basket, avvenuto il 19 ottobre 2025, episodio in cui perse la vita l’autista Raffaele Marianella, colpito da una pietra scagliata dalla strada. La decisione, maturata dopo le istanze presentate dalle difese, porterà alla scarcerazione degli indagati nelle prossime ore.

Resta invece in carcere Kevin Pellecchia, la cui difesa non ha presentato alcuna istanza al Riesame.

Secondo quanto riportato dal gip nell’ordinanza di arresto, Pellecchia sarebbe l’esecutore materiale del lancio della pietra che ha causato la morte di Marianella. Il gip ha evidenziato che Pellecchia “aveva il sasso ‘quello a punta’ (masso che in effetti sembra corrispondere per forma a quello rinvenuto e repertato all’interno del pullman)”.

L'inchiesta e le misure cautelari

Le indagini, coordinate dalla Procura di Rieti e condotte dalla Squadra Mobile e dalla Digos, hanno ricostruito l'accaduto. I primi tre indagati – ovvero Kevin Pellecchia, Manuel Fortuna e Alessandro Barberini – furono arrestati dalla Polizia il giorno successivo all’agguato. Successivamente, il 26 giugno 2026, altri cinque soggetti – Giuseppe Aguzzi (ex leader della curva della Sebastiani), Luigi Vagni, Francesco Pastorelli, Matteo De Santis e Flavio Perotti – furono raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Quest’ultima misura fu estesa anche nei confronti di Fortuna, Pellecchia e Barberini per la contestazione aggiuntiva del tentato omicidio.

È stato precisato che Flavio Perotti era già agli arresti domiciliari al momento dell'emissione dell'ordinanza. Per tutti gli indagati, il pubblico ministero Lorenzo Francia ha formulato le accuse di omicidio pluriaggravato in concorso per la morte di Marianella e di tentato omicidio pluriaggravato in concorso nei confronti dell’autista che era alla guida del mezzo. L’impianto accusatorio delineato dagli inquirenti è stato confermato e la Procura di Rieti si prepara ora a formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio per tutti i soggetti coinvolti.

La dinamica dell'agguato

L’agguato si è verificato sulla statale Rieti-Terni il 19 ottobre 2025, dopo una partita del campionato A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket. Un gruppo di tifosi della Sebastiani si appostò lungo la strada e assalì il pullman della squadra avversaria, scagliando con violenza pietre, mattoni e altri oggetti contundenti. In questa sassaiola, che ha avuto esiti fatali, ha perso la vita il secondo autista del Pistoia, Raffaele Marianella. L’autista alla guida del mezzo, invece, è rimasto coinvolto nel tentato omicidio contestato agli indagati, sopravvivendo all'aggressione.

L'inchiesta ha visto l’arresto iniziale di tre ultrà il giorno dopo l’agguato, seguito da ulteriori provvedimenti restrittivi.

Le misure cautelari sono state convalidate nel corso delle indagini. Con la recente decisione del Riesame, sei degli indagati potranno ora lasciare il carcere per gli arresti domiciliari, mentre Kevin Pellecchia rimane l'unico detenuto in attesa degli ulteriori sviluppi processuali.