Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 6 luglio 2026 ad Alessandria, nel sobborgo di Castelceriolo. Una donna di 79 anni, Barbarina Ghignatti, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone mentre percorreva in bicicletta la strada Grilla, un'arteria fondamentale che collega Alessandria e Castelceriolo.

L'impatto, di cui le cause sono ancora da accertare, è avvenuto lungo la strada Grilla. Il conducente del furgone, coinvolto nel sinistro, si è immediatamente fermato sul luogo dell'accaduto per prestare i primi soccorsi, come previsto in queste tragiche circostanze.

La gravità della situazione è apparsa subito evidente, rendendo necessario l'intervento tempestivo dei mezzi di emergenza.

I soccorsi sono stati allertati con urgenza. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della Centrale Operativa 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la signora Ghignatti. Nonostante l'arrivo anche dell'elisoccorso, mobilitato per la serietà delle condizioni della donna, ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. I medici hanno dovuto constatare il decesso direttamente sul luogo del sinistro, a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.

Le indagini della Polizia Stradale

Per la gestione dell'emergenza e per avviare le indagini, sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Serravalle Scrivia.

Il loro compito è quello di effettuare tutti i rilievi tecnici necessari, raccogliere eventuali testimonianze e analizzare la scena dell'incidente per ricostruire con precisione l'esatta dinamica che ha portato al fatale scontro. Le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per chiarire le eventuali responsabilità e le circostanze che hanno preceduto l'impatto.

Sicurezza stradale e contesto provinciale

La strada Grilla, nota per essere un importante collegamento viario tra il capoluogo alessandrino e la frazione di Castelceriolo, è stata teatro di questo drammatico evento. L'intervento congiunto del 118 e dell'elisoccorso ha sottolineato la serietà dell'incidente e la rapidità con cui sono state attivate le procedure di emergenza.

La presenza della Polizia Stradale ha garantito non solo la gestione della viabilità in un momento critico, ma anche la meticolosa raccolta di informazioni fondamentali per le successive fasi investigative, volte a fare piena luce sull'accaduto.

Questo tragico episodio si aggiunge a un bilancio purtroppo già pesante di incidenti stradali nella provincia di Alessandria, un dato che continua a richiamare l'attenzione sulla sicurezza delle strade e sulla necessità di una costante vigilanza. L'evento di Castelceriolo riaccende il dibattito sulla prevenzione e sulla protezione degli utenti più vulnerabili della strada, come i ciclisti, in un territorio che registra purtroppo frequenti sinistri.