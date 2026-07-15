Un incidente tragico ha portato alla morte di Alessandro Magnani, 41 anni, travolto da una bicicletta condotta dal noto cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L’episodio si è verificato lunedì intorno a mezzogiorno a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana, in un’area compresa tra Correggio e Campagnola. Magnani, residente nella zona e figura stimata come allenatore di volley in diverse società locali, stava svolgendo la sua attività lavorativa per una società di servizi. Aveva appena completato la notifica di alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica, relativi a distacchi temporanei per lavori programmati nell’area interessata.

La ricostruzione dei fatti indica che Alessandro Magnani stava facendo ritorno alla sua auto, una Dacia, quando è stato improvvisamente colpito dalla bicicletta in strada. A seguito dell’urto, il 41enne è caduto rovinosamente a terra. Immediatamente è scattato l’allarme al 118, che ha mobilitato un’ambulanza della Croce Rossa di Novellara, un’automedica proveniente da Correggio e l’elisoccorso da Parma. Quest’ultimo ha trasportato Magnani d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove le sue condizioni sono state giudicate gravissime. Nonostante gli sforzi, il decesso è stato constatato nel tardo pomeriggio del giorno successivo, nel reparto di Rianimazione.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente

La dinamica esatta dell’incidente è attualmente sotto la lente d’ingrandimento della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana, che sta conducendo approfondite indagini per chiarire ogni aspetto. Le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause che hanno portato al fatale epilogo. Tra le possibilità considerate vi sono un trauma cranico, conseguenza diretta della caduta, oppure un improvviso malore che potrebbe aver colpito Magnani poco prima o al momento dell’urto con la bicicletta. Sembra che Paolo Belli, noto appassionato di ciclismo e residente a Carpi, stesse procedendo a una velocità ridotta al momento dell’impatto, ma la sequenza precisa degli eventi è ancora tutta da accertare.

L’artista Paolo Belli è rimasto coinvolto nell’incidente in modo lieve, riportando ferite non gravi. È stato comunque trasportato all’ospedale di Guastalla, principalmente a causa del forte choc subito a seguito dell’accaduto. Durante le ore successive all’incidente, Belli ha manifestato costante preoccupazione per le condizioni del 41enne, chiedendo ripetutamente aggiornamenti sul suo stato di salute.

In attesa di ulteriori sviluppi, la magistratura dovrebbe disporre l’autopsia sulla salma di Alessandro Magnani per determinare con precisione le cause del decesso. Contestualmente, è previsto l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, un atto dovuto per approfondire le responsabilità e le circostanze che hanno condotto a questa tragica perdita.

Al momento dell’incidente, Magnani aveva appena terminato la consegna di una notifica e si trovava a pochi passi dalla sua vettura.

L’incidente si è verificato specificamente in via Picenardi, una strada che collega Campagnola e Correggio, nel cuore dell’area rurale della Bassa Reggiana. I soggetti coinvolti sono stati identificati: Alessandro Magnani era impegnato in un’attività lavorativa per una società in appalto per E-Distribuzione, mentre Paolo Belli, 64 anni, stava effettuando un giro in bicicletta nelle vicinanze della sua residenza a Carpi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente numerosi mezzi di soccorso e le forze di polizia locale, il cui compito è ora quello di ricostruire l’esatta dinamica di questo tragico evento.