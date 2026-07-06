Ore di viva apprensione a Scalea, rinomata località balneare dell'alto Tirreno cosentino, dove sono in corso da ore le ricerche di un ragazzo camerunense di venti anni, scomparso dalla mattinata del 4 luglio 2026. Il giovane, giunto in città come accompagnatore di un gruppo di disabili e ospite di una struttura ricettiva locale, è stato visto per l'ultima volta in spiaggia, sul litorale, intorno alle ore 12.

La mattinata era trascorsa serenamente in compagnia di alcuni amici. Dopo aver condiviso momenti di svago sul bagnasciuga, il gruppo di conoscenti si è allontanato dalla spiaggia, mentre il ventenne ha deciso di trattenersi.

Nelle ore successive, non vedendolo rientrare e non riuscendo a stabilire alcun contatto telefonico, gli amici, sempre più preoccupati, hanno deciso di tornare sul posto per cercarlo. La loro ricerca ha purtroppo dato esito negativo: sulla spiaggia sono stati ritrovati solamente gli effetti personali del ragazzo, ma di lui nessuna traccia.

A quel punto, con il passare delle ore e l'assenza di notizie, è scattato l'allarme. Immediatamente, una vasta macchina dei soccorsi si è messa in moto per battere palmo a palmo l'intera area. Le operazioni di ricerca sono condotte congiuntamente dai carabinieri della Compagnia di Scalea e dal personale dell'Ufficio circondariale marittimo di Maratea. A supporto di queste forze, è stato attivato un significativo dispiegamento di mezzi e uomini, che include unità della Guardia costiera, della Guardia di finanza e un elicottero dei Vigili del fuoco, il quale sta effettuando sorvoli aerei per una perlustrazione più ampia e dall'alto della zona costiera e interna.

Le operazioni in mare e a terra

Le ricerche si concentrano con grande intensità sia in mare che a terra, con l'obiettivo di coprire ogni possibile scenario. In mare, la Guardia costiera sta perlustrando attentamente un vasto tratto di costa e specchio d'acqua antistante, al fine di escludere ogni ipotesi di un possibile malore improvviso o di un annegamento, magari causato dalle correnti marine che talvolta possono essere insidiose. L'impegno è massimo per scandagliare ogni anfratto e ogni porzione di mare.

Contemporaneamente, a terra, le pattuglie dei carabinieri e il personale della Protezione civile stanno ispezionando meticolosamente le spiagge limitrofe, estendendo il raggio d'azione anche alle strutture ricettive presenti nella zona e alle strade del centro abitato.

L'intento è quello di non lasciare nulla al caso e di verificare ogni possibile spostamento o luogo in cui il giovane possa essersi recato. I militari, inoltre, stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti, di bagnanti, residenti e turisti che si trovavano in zona il 4 luglio, nel tentativo di ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima della scomparsa del ragazzo. Si cerca di capire se si sia allontanato volontariamente o se sia rimasto vittima di un incidente, magari proprio in acqua. La speranza è di ritrovarlo sano e salvo, mentre le ricerche proseguono senza sosta.