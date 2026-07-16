Un allarme bomba ha scatenato un'immediata evacuazione al Tribunale di Foggia nel pomeriggio del 16 luglio 2026. L'allerta è scattata alle 15:25, dopo una chiamata anonima al centralino della polizia che segnalava un ordigno nel palazzo di giustizia di viale Primo maggio.

Il protocollo di sicurezza è stato prontamente attivato. Sul posto sono stati inviati con urgenza gli artificieri, giunti da Bari, per una bonifica accurata dell'area. Questi specialisti operano con il supporto di cani addestrati, essenziali per la rilevazione di eventuali tracce di esplosivo e per un controllo meticoloso.

Il procuratore Enrico Infante, informato dalla polizia della telefonata anonima, ha sottolineato l'importanza di attendere l'esito delle operazioni. "Siamo in attesa dell’arrivo degli artificieri con i cani addestrati alla rilevazione dell’eventuale presenza di esplosivo. Fino ad allora non potremo dire nulla", ha dichiarato il procuratore.

Protocolli di sicurezza e precedenti

L'episodio al Tribunale di Foggia si inserisce nelle rigorose procedure di sicurezza previste per tali emergenze, volte a garantire protezione e gestione efficace di ogni potenziale minaccia. Un precedente è il tribunale civile di Trani, dove una telefonata anonima simile innescò misure di sicurezza ed evacuazione.

In quell'occasione, i successivi controlli degli artificieri non avevano riscontrato alcun ordigno, classificando l'allarme come infondato. Questo evidenzia l'importanza dell'applicazione tempestiva dei protocolli, anche senza minaccia reale, per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza nelle sedi giudiziarie.