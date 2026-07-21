Un vasto incendio ha colpito il territorio di Villasor, nel sud della Sardegna, in particolare la località Su Pranu. La zona interessata dalle fiamme è di particolare rilevanza, includendo un grande impianto fotovoltaico, elemento che aggiunge complessità e urgenza alle operazioni di spegnimento. Per contrastare l'avanzata del rogo, è stata messa in campo una significativa mobilitazione di mezzi aerei: un Canadair, affiancato da cinque elicotteri regionali – tra cui spicca un Super Puma per la sua capacità operativa – e due elicotteri militari.

Parallelamente all'intervento dall'alto, il Corpo Forestale sta operando incessantemente a terra con uomini e mezzi specializzati, per creare linee di contenimento e arginare la diffusione delle fiamme.

L'emergenza ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità locale, rendendo necessario il blocco temporaneo del traffico su importanti arterie stradali. Le interruzioni riguardano un tratto della strada statale 293 'di Giba', specificamente tra il chilometro 15 e il chilometro 17, e un segmento della strada statale 196 'di Villacidro', compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 17, nel territorio del comune di Villacidro. Sul posto sono prontamente intervenuti il personale dell'Anas, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine, che stanno lavorando in sinergia per gestire la situazione e assicurare il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza degli automobilisti.

Dettaglio degli interventi aerei: una flotta in azione

Il coordinamento degli interventi aerei si è rivelato fondamentale per la gestione dell'incendio. La risposta è stata massiccia, con l'impiego complessivo di sei mezzi aerei. Le operazioni sono state avviate da due elicotteri, ai quali si sono progressivamente aggiunti ulteriori velivoli per potenziare l'efficacia dell'azione antincendio. Tra questi, un Canadair è giunto da Olbia, un elicottero dell’Aeronautica Militare ha fornito il suo supporto, un Super Puma è decollato dalla base di Fenosu e un altro mezzo leggero è stato inviato dalla località di Pula. La situazione, in continua evoluzione, ha richiesto un ulteriore rinforzo alle ore 16:30, con l'intervento di un secondo elicottero leggero, anch'esso proveniente da Fenosu, e dell'elicottero dell'esercito identificato con il codice Lima 04, testimoniando la vastità e la complessità dell'operazione.

Allerta incendi: "codice arancione" confermato per la Sardegna

In un contesto di elevata criticità, la protezione civile regionale ha emesso un nuovo e aggiornato bollettino di previsione di pericolo incendio. Il documento estende l'allerta anche per la giornata di mercoledì 22 luglio, mantenendo il livello di rischio "codice arancione". Questo significa che la pericolosità è considerata alta per l'intero territorio sardo, un'indicazione che richiede la massima vigilanza e l'adozione di tutte le misure preventive necessarie. L'allerta sottolinea la persistenza di condizioni climatiche e ambientali favorevoli allo sviluppo e alla rapida propagazione degli incendi, esortando la popolazione a comportamenti responsabili e le autorità a mantenere elevato il livello di guardia.