La Centrale Unica di Emergenza del Trentino ha gestito, nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2026, ben tre chiamate di soccorso da parte di escursionisti rimasti fortunatamente illesi. Nessuno di questi episodi ha richiesto l'invio sul campo delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, evidenziando un uso talvolta improprio del Numero Unico di Emergenza 112. Gli interventi si sono verificati in diverse zone montane della provincia, coinvolgendo principalmente turisti stranieri e mobilitando, in un caso, anche operatori locali.

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 20:30 sulle maestose Dolomiti di Brenta.

Due escursionisti di nazionalità straniera, visibilmente affaticati e disidratati dopo aver percorso la impegnativa ferrata delle Bocchette Centrali e il sentiero Violi, sono stati raggiunti telefonicamente dal tecnico di Centrale. Grazie a un attento monitoraggio e a precise indicazioni, i due sono riusciti a raggiungere autonomamente la località di Vallesinella, mettendo fine all'allarme senza necessità di un intervento sul campo.

Un secondo episodio si è verificato più tardi, verso le ore 23:00, a Passo San Nicolò, sopra Pozza di Fassa. Qui, due campeggiatori stranieri si erano allontanati dalla loro tenda, privi di zaini e spaventati dall'arrivo di un temporale. Rassicurati telefonicamente circa il miglioramento delle condizioni meteorologiche, i due hanno potuto fare ritorno in sicurezza al proprio accampamento per trascorrere la notte, evitando anche in questo caso l'attivazione delle squadre di soccorso.

Richieste improprie e l'appello del Soccorso Alpino

L'ultimo e forse più singolare episodio si è registrato intorno a mezzanotte presso il parcheggio del Fontanino a Peio. Due escursionisti hanno contattato il 112 lamentando stanchezza, l'impossibilità di trovare un taxi e la mancanza di abbigliamento adeguato per dormire all'aperto. In questa circostanza, l'intervento è stato gestito dai Vigili del Fuoco volontari della zona, che hanno provveduto ad accompagnare i due a valle, risolvendo la situazione senza il coinvolgimento diretto del Soccorso Alpino.

A fronte di queste chiamate, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha ribadito con forza l'importanza di un uso consapevole e responsabile del Numero Unico di Emergenza 112.

Il servizio deve essere contattato esclusivamente in presenza di una reale necessità di soccorso, ovvero quando sussistono condizioni di pericolo imminente o situazioni che rendano impossibile il rientro autonomo in sicurezza. È fondamentale comprendere che il 112 non è un servizio di assistenza generica o di trasporto.

L'organizzazione ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale della prevenzione. Prima di intraprendere qualsiasi escursione in montagna, è indispensabile una pianificazione accurata dell'itinerario, la consultazione delle previsioni meteorologiche e la verifica di avere con sé abbigliamento e attrezzatura adeguati. Allo stesso modo, è essenziale disporre di acqua e viveri sufficienti, oltre a valutare con realismo la propria preparazione fisica e i tempi necessari per completare il percorso.

Questi accorgimenti possono prevenire situazioni di difficoltà e ridurre il rischio di dover ricorrere a chiamate di emergenza non strettamente necessarie.

Il ruolo della Centrale Unica di Emergenza e del Soccorso Alpino

La Centrale Unica di Emergenza del Trentino svolge un ruolo nevralgico nella gestione delle chiamate al Numero Unico per le Emergenze 112, coordinando con efficacia tutti gli interventi di soccorso sia in ambiente montano che su tutto il territorio provinciale. Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, composto da un prezioso corpo di volontari altamente specializzati, interviene prontamente in caso di incidenti, smarrimenti o altre situazioni di reale pericolo. I suoi operatori sono addestrati per operare in ambienti impervi e collaborano strettamente con altre strutture di emergenza, quali i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, per garantire la massima sicurezza a residenti e turisti che frequentano le montagne trentine.