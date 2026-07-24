Un allievo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila è deceduto in seguito a una tragica caduta dal quarto piano dell'edificio che ospita la struttura. L'episodio si è verificato venerdì 24 luglio 2026, all'interno della caserma "Gen. S. Sardiello", situata nella zona ovest del capoluogo abruzzese. La notizia ha generato profondo sgomento nella comunità militare e locale.

La dinamica della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane allievo, originario della provincia di Napoli, è precipitato da una finestra del quarto piano.

L'impatto al suolo è stato fatale e i soccorsi, intervenuti prontamente, hanno potuto solo constatare il decesso. Le autorità hanno immediatamente avviato indagini approfondite per chiarire la dinamica dell'accaduto. Attualmente, l'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella di un gesto volontario, sebbene non si escludano altre possibili cause che possano aver condotto a questa drammatica fine.

Il contesto della Scuola e le indagini

La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila è un polo formativo di primaria importanza per l'istituzione. La caserma "Gen. S. Sardiello" accoglie centinaia di allievi da tutta Italia, impegnati in percorsi di formazione e addestramento per i ruoli di ispettore e sovrintendente.

La struttura si trova nella zona ovest della città, in un'area dedicata alle attività formative delle forze dell'ordine. Le indagini sulla vicenda sono tuttora in corso e la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità giudiziarie, sta lavorando per fare piena luce su ogni dettaglio. La notizia della scomparsa ha suscitato una profonda commozione e un senso di dolore diffuso tra allievi e personale della scuola.