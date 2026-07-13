Una tragica caduta in un crepaccio ha causato la morte di due alpinisti di nazionalità romena sul Gran Paradiso. I due erano stati dati per dispersi dal 9 luglio, giorno in cui avevano intrapreso l'ascensione alla vetta, partendo dal rifugio Vittorio Emanuele II. Da quel momento, ogni contatto si era interrotto, scatenando l'immediata attivazione delle operazioni di ricerca da parte del Soccorso alpino valdostano.

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento

L'allarme per la scomparsa era stato lanciato dal figlio di uno degli alpinisti. Nei giorni successivi, le squadre di soccorso hanno condotto numerosi sorvoli in elicottero sulla vasta area montana, purtroppo senza esito.

La svolta è arrivata la mattina del 13 luglio: dopo giorni di incessanti ricerche, è stato individuato il crepaccio in cui i due erano precipitati. Il luogo del ritrovamento, a circa 3.700 metri di quota, si trovava lungo l'itinerario di discesa dalla cima del Gran Paradiso. I soccorritori hanno affrontato condizioni difficili per recuperare i corpi, che giacevano a circa 20 metri di profondità all'interno della fenditura glaciale.

Il coordinamento delle autorità e le procedure post-recupero

Le delicate operazioni di recupero sono state coordinate dal Soccorso alpino valdostano, che ha impiegato tecniche specialistiche per operare in sicurezza in un ambiente glaciale e a elevate profondità. Le ricerche, protrattesi per giorni, sono state rese particolarmente ardue dalle condizioni ambientali estreme e dalla natura impervia del terreno.

Una volta estratti, i corpi sono stati affidati alla guardia di finanza di Entrèves‑Courmayeur, incaricata delle procedure di riconoscimento e identificazione delle vittime. Il rifugio Vittorio Emanuele II, punto di partenza per l'ascensione, è riconosciuto come una delle principali basi per le salite al Gran Paradiso, la vetta più alta interamente situata in territorio italiano.

L'incidente ha coinvolto due cittadini romeni impegnati in una delle più note vie alpinistiche delle Alpi occidentali. Il recupero dei corpi ha richiesto grande perizia tecnica e profonda conoscenza delle dinamiche glaciali. Le autorità competenti stanno ora completando le formalità necessarie per l'identificazione definitiva e la successiva restituzione delle salme alle rispettive famiglie, chiudendo così una tragica vicenda che ha scosso la comunità alpinistica.