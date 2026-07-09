Un venditore ambulante di panini e street food è stato ferito a un piede da un colpo di pistola a Partinico, in provincia di Palermo. L'aggressione è avvenuta in una piazzola lungo la statale 113, dove l'uomo svolgeva la sua attività quotidiana e abituale.

L'agguato sulla statale 113

La dinamica dell'accaduto, ancora oggetto di indagine, rivela che un veicolo si è avvicinato al punto vendita dell'ambulante. Da quest'auto, una persona non identificata ha esploso diversi colpi di pistola. Nonostante la raffica, solo un proiettile ha raggiunto il venditore ambulante, colpendolo al piede.

L'uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Civico di Partinico per le cure necessarie.

Le indagini dei Carabinieri e le telecamere

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e identificare il responsabile. Un ruolo cruciale nelle investigazioni potrebbe essere giocato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Si ritiene che queste abbiano ripreso la scena della sparatoria, fornendo così elementi preziosi per gli inquirenti e per l'avanzamento degli accertamenti.

L'assistenza sanitaria a Partinico

Il venditore ambulante ferito è stato ricoverato presso l'ospedale Civico di Partinico, una struttura che rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'assistenza sanitaria nella zona.

L'ospedale è attrezzato con un pronto soccorso e servizi di emergenza, fondamentali per gestire casi come quello dell'ambulante. La gestione della struttura rientra sotto l'egida dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che sovrintende e coordina tutte le attività sanitarie pubbliche all'interno della provincia, garantendo il supporto necessario in situazioni di emergenza.