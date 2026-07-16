Amnesty International ha pubblicato un rapporto che denuncia la presenza di crimini contro l'umanità nelle carceri di El Salvador. L'organizzazione ha evidenziato gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture, trattamenti crudeli, inumani e degradanti, oltre a decessi in custodia e sparizioni forzate. Il rapporto si basa su testimonianze di ex detenuti, familiari delle vittime e professionisti del settore legale e sanitario, fornendo un quadro dettagliato degli abusi.

Le Rivelazioni di Amnesty

Secondo Amnesty, le autorità di El Salvador hanno adottato misure repressive nel sistema penitenziario a seguito dello stato di emergenza dichiarato nel paese.

L'organizzazione ha raccolto informazioni su oltre 200 casi di morti in custodia e ha documentato numerosi episodi di torture e maltrattamenti. Amnesty ha sottolineato che "le condizioni nelle carceri di El Salvador sono estremamente dure e rappresentano una minaccia costante per la vita e l'integrità fisica dei detenuti", evidenziando la gravità della situazione.

Appelli e Contesto Carcerario

Il rapporto di Amnesty evidenzia la mancanza di trasparenza da parte delle autorità salvadoregne riguardo alle condizioni di detenzione e alle indagini sugli abusi. L'organizzazione ha chiesto l'intervento della comunità internazionale per garantire il rispetto dei diritti umani e la protezione delle persone private della libertà.

Amnesty ha inoltre richiesto alle autorità di El Salvador di porre fine alle pratiche abusive e di assicurare giustizia per le vittime.

Il documento sottolinea che le violazioni riscontrate costituiscono crimini contro l'umanità, secondo le definizioni del diritto internazionale, e invita alla responsabilizzazione dei responsabili. Amnesty ha ribadito la necessità di un monitoraggio indipendente delle carceri e di un impegno concreto per il rispetto delle norme internazionali sui diritti umani, fondamentali per la dignità dei detenuti.