È stato ufficialmente dato il via ai lavori per la Pedemontana piemontese, un'opera infrastrutturale tanto attesa che promette di rivoluzionare i collegamenti tra le province di Biella, Novara e Vercelli. L'annuncio è giunto il 6 luglio 2026 da Ghislarengo, in provincia di Vercelli, durante la presentazione del futuro tracciato. Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha espresso soddisfazione per la puntualità nell'avvio del progetto, dichiarando: "Oggi diamo il via ad un'opera tanto attesa: abbiamo partecipato a riunioni propedeutiche alla giornata odierna, abbiamo stilato un cronoprogramma che dava ufficialmente l'inizio dei lavori nei primi giorni di luglio.

Per cui direi che siamo puntuali".

All'importante appuntamento hanno preso parte diverse figure istituzionali e tecniche. Tra i presenti figuravano Enrico Bussalino, assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica del Piemonte, in rappresentanza del presidente della Regione Alberto Cirio; Christian Calzolari, responsabile della struttura territoriale Anas Piemonte e Valle d'Aosta; Nicola Meistro, senior vice president di Webuild; e Martina Rinolfi, sindaca di Ghislarengo, comune direttamente interessato dall'intervento.

Un'infrastruttura strategica per il Piemonte

La nuova arteria stradale si configura come un lotto fondamentale della Pedemontana, con l'obiettivo primario di collegare efficacemente le tre province di Biella, Novara e Vercelli.

L'opera è destinata a dare "respiro a questi territori e porterà investimenti importanti", come sottolineato da Gemme. L'investimento complessivo per la realizzazione dell'infrastruttura ammonta a circa 384 milioni di euro e prevede lo sviluppo di circa 15 chilometri di nuovo tracciato.

Il percorso della Pedemontana piemontese è progettato per connettere la Provinciale 142 con l'autostrada A26, migliorando significativamente la viabilità locale e interprovinciale. L'intervento interesserà direttamente i territori comunali di Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. Saranno realizzati quattro svincoli strategici, pensati per ottimizzare i collegamenti stradali tra le aree del Biellese, del Vercellese e del Novarese, facilitando così gli spostamenti e lo sviluppo economico delle zone coinvolte.

L'iter realizzativo e le opere ingegneristiche chiave

L'avvio dei cantieri corona un lungo iter progettuale e burocratico, caratterizzato da diversi rinvii e revisioni. Nonostante il via libera definitivo del Cipess fosse giunto già nel 2021, sono stati necessari ulteriori passaggi autorizzativi e progettuali per arrivare all'effettiva partenza dei lavori. Questo percorso complesso evidenzia la portata e la complessità di un'opera attesa da decenni.

Tra le principali opere ingegneristiche previste, spicca la costruzione di un viadotto sulla Sesia, localizzato a sud di Gattinara. Questo viadotto rappresenta il primo intervento di rilievo all'interno del cantiere e richiederà l'impiego di competenze specializzate nel settore delle infrastrutture di ponti.

La realizzazione dell'intero tracciato di 15 chilometri e dei quattro svincoli richiederà una complessa pianificazione logistica e operativa, con particolare attenzione alla gestione dei materiali e all'adozione di soluzioni tecniche mirate per il superamento del corso d'acqua, garantendo la massima efficienza e sicurezza.