A partire dal 14 agosto, i lavori nella galleria 'Madonna Alta', situata sul raccordo autostradale 'Perugia Bettolle', si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00. Questa modifica, annunciata da Anas, prevede la chiusura della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, con il traffico deviato sulla viabilità locale. Gli automobilisti dovranno utilizzare l'uscita obbligatoria allo svincolo di Madonna Alta e rientrare a quello di San Faustino. L'obiettivo è contenere i disagi alla circolazione, considerando gli elevati volumi di traffico che caratterizzano la tratta.

Attualmente, entrambi i cantieri delle gallerie 'Madonna Alta' e 'Pallotta' sono operativi 24 ore su 24, impiegando oltre cento tra operai e tecnici su tre turni giornalieri, sette giorni su sette. Il transito è regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Sono provvisoriamente chiuse la rampa di ingresso dello svincolo di Madonna Alta in direzione Ponte San Giovanni e la rampa di ingresso dello svincolo di Piscille in direzione Bettolle. Dal 30 agosto, anche il cantiere della galleria 'Pallotta' passerà a un regime di lavoro notturno (dalle 21:00 alle 6:00), con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille e rientro a quello di Prepo.

Investimenti e Adeguamento delle Gallerie

Questi interventi rientrano nel programma di adeguamento obbligatorio delle gallerie, imposto dal Decreto legislativo 264/06, che interessa le ultime due strutture nel tratto tangenziale all’area urbana di Perugia e deve essere completato entro il 2027. Per la galleria 'Madonna Alta', l'investimento ammonta a 23,5 milioni di euro, destinati al risanamento della calotta, alla realizzazione di opere idrauliche e all’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. Saranno rifatti l'impianto elettrico e installati nuovi sistemi di illuminazione, antincendio con rilevamento automatico, smaltimento acque e liquidi pericolosi, videosorveglianza, segnaletica luminosa, colonnine SOS e pannelli a messaggio variabile.

Tutti i nuovi impianti saranno monitorati in tempo reale dalla Sala operativa di Anas.

La galleria 'Pallotta' beneficia di un investimento complessivo di 52 milioni di euro, mirato al risanamento strutturale delle opere civili e all’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. I lavori civili includono il consolidamento dell’arco rovescio, l’impermeabilizzazione della calotta e la realizzazione di un nuovo rivestimento interno con elementi prefabbricati. Per la parte impiantistica, sono previsti il rifacimento dell’impianto elettrico, nuovi impianti di illuminazione, antincendio, ventilazione e smaltimento acque e liquidi pericolosi. I bypass che collegano i due tunnel paralleli saranno compartimentati e pressurizzati per garantire una via di fuga sicura in caso di incendio.

Anche questi sistemi saranno monitorati 24 ore su 24 dalla Sala operativa di Anas.

Pianificazione e Coordinamento

La programmazione dei lavori, le limitazioni al transito e il piano di emergenza sono stati attentamente coordinati con la Prefettura, la polizia stradale e tutti gli enti competenti. Durante il festival Umbria Jazz, il cantiere è stato sospeso per minimizzare i disagi, e le lavorazioni che richiedono la chiusura temporanea di una carreggiata h24 sono state concentrate nel periodo di minore traffico urbano. Per la galleria 'Madonna Alta', dove la fase attuale di consolidamento strutturale non consente tecnicamente il lavoro esclusivamente notturno, il cantiere è stato pianificato per il periodo estivo.

Nella successiva fase impiantistica, i lavori si svolgeranno solo di notte per ridurre ulteriormente i disagi.

Per la galleria 'Pallotta', Anas ha adottato l’impiego di conci prefabbricati, una soluzione che permette di operare di notte e riaprire completamente al traffico durante il giorno. I moderni sistemi di sicurezza e impiantistica garantiranno un controllo costante e la possibilità di fornire indicazioni in tempo reale agli automobilisti attraverso i pannelli a messaggio variabile, tutti collegati e monitorati dalla Sala operativa Anas.