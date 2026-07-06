L'Anas ha avviato i lavori per la Pedemontana piemontese, opera strategica che collegherà le province di Biella, Novara e Vercelli. L'amministratore delegato Anas, Claudio Andrea Gemme, ha annunciato l'inizio a Ghislarengo (Vercelli), confermando la puntualità del progetto. Gemme ha dichiarato: “Oggi diamo il via ad un’opera tanto attesa”, evidenziando il rispetto del cronoprogramma che prevedeva l'inizio dei lavori a inizio luglio. L'investimento di oltre 384,5 milioni di euro mira a dare "respiro a questi territori e porterà investimenti importanti".

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale Infrastrutture Enrico Bussalino (delegato dal presidente Alberto Cirio), il responsabile Anas Piemonte e Valle d’Aosta Christian Calzolari, il senior vice president Webuild Nicola Meistro e la sindaca di Ghislarengo, Martina Rinolfi. Erano presenti anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dettagli tecnici

Il progetto prevede la costruzione del Lotto 1, Stralci 1 e 2 della Pedemontana Piemontese, collegando Masserano (Biella) e Ghemme (Novara). Il tracciato, di circa 15 chilometri, si estenderà dalla SS758 a Masserano fino all’Autostrada A26 a Ghemme, attraversando Vercelli.

I lavori, affidati a Webuild con Cossi Costruzioni, interesseranno i comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Romagnano Sesia e Ghemme.

La strada sarà di categoria B “extraurbana principale”, con due carreggiate separate, due corsie per senso di marcia e una larghezza complessiva di 22 metri. Previsti quattro svincoli (Masserano, Roasio, Gattinara e A26 a Ghemme), sei cavalcavia, sei sottopassi e sei viadotti. Le operazioni inizieranno con un ponte sul fiume Sesia (820 metri). Il completamento è previsto in quattro anni e sei mesi.

Impatto territoriale

La Pedemontana piemontese è un'opera fondamentale per migliorare viabilità e favorire lo sviluppo economico delle tre province coinvolte. Gli investimenti e le nuove infrastrutture genereranno un impatto positivo sul tessuto socio-economico locale, offrendo opportunità di crescita e connettività.