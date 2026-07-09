L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Sicilia ha evidenziato una carenza nell'istituzione del garante comunale dei detenuti. Su ventidue comuni dell'isola con istituti penitenziari, solo quattro – Palermo, Siracusa, Messina e Trapani – hanno attivato tale figura. Caltagirone e Catania hanno approvato il regolamento ma non l'hanno ancora istituita. Anci Sicilia ha sollecitato i sindaci dei comuni mancanti durante un incontro a Palermo.

Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, ha rivolto un appello alle diciotto realtà ancora prive del garante.

Ha sottolineato che, sebbene volontaria, questa figura è cruciale come raccordo tra le istituzioni e nell'affrontare "difficoltà e disagio dei detenuti", sia durante la detenzione sia nella fase di reinserimento in società e nel contesto lavorativo.

Il ruolo del garante e il coordinamento regionale

Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, ha enfatizzato che "il carcere è un pezzo di città". L'attività del garante permette un dialogo diretto con ogni detenuto, raccogliendone preoccupazioni. Apprendi ha ribadito l'importanza di istituire questa figura in ogni città con un istituto penitenziario, auspicando un coordinamento regionale per un'azione efficace.

Criticità carcerarie e l'impegno istituzionale

L'iniziativa di Anci Sicilia si inserisce in un contesto di attenzione alle criticità del sistema carcerario siciliano. Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia dell'Ars, ha chiesto ad Anci Sicilia di invitare i comuni a nominare il garante per "dare voce ai problemi che emergono nelle carceri e garantire il rispetto dei diritti della popolazione detenuta". Cracolici, dopo un'audizione sulle problematiche regionali, inclusa l'assistenza sanitaria, ha affermato che il garante comunale è un punto di riferimento essenziale per raccogliere segnalazioni e favorire un'interlocuzione efficace con le amministrazioni, migliorando le condizioni dei detenuti e il loro reinserimento.