La Questura di Ancona ha intensificato la sua attività di prevenzione nei primi sei mesi del 2026, adottando un approccio mirato a contrastare efficacemente condotte violente, maltrattanti, persecutorie e qualsiasi comportamento ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico, sia nel capoluogo che nella sua provincia. Questa strategia proattiva ha portato il questore Cesare Capocasa a firmare un totale di 252 provvedimenti amministrativi, configurandosi come un impegno significativo per la sicurezza pubblica del territorio.

Le misure di prevenzione nel dettaglio

L'ampio ventaglio di misure di prevenzione adottate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona include diverse tipologie di interventi. Nello specifico, sono stati emessi 52 avvisi orali, strumenti volti a richiamare formalmente soggetti ritenuti a rischio. A questi si aggiungono 90 fogli di via obbligatori, che impongono l'allontanamento da determinati comuni a individui considerati pericolosi. Sono stati inoltre disposti 42 ammonimenti, molti dei quali specificamente indirizzati a reati commessi anche attraverso il web, evidenziando l'attenzione verso la criminalità digitale. Il quadro si completa con 58 divieti di accesso alle aree urbane (DACUR), 6 Daspo sportivi per contrastare la violenza negli stadi e 4 sorveglianze speciali di pubblica sicurezza, misure più stringenti per soggetti di elevata pericolosità sociale.

Tali provvedimenti riflettono un impegno costante nel prevenire comportamenti illeciti e tutelare la collettività.

La visione strategica del Questore Capocasa

Il questore Cesare Capocasa ha ribadito con forza l'importanza cruciale della sinergia tra la Polizia di Stato e tutte le altre Forze dell'ordine. Questa collaborazione quotidiana è fondamentale per il presidio capillare del territorio e per l'efficace prevenzione e repressione degli illeciti. Capocasa ha sottolineato come, accanto a questo impegno operativo, sia altrettanto vitale promuovere una cultura della legalità. "Solo così", ha affermato il Questore, "la sicurezza può trasformarsi da concetto astratto a pratica quotidiana di libertà", evidenziando l'obiettivo di rendere la sicurezza un elemento tangibile e percepibile nella vita di ogni cittadino.

Il ruolo delle misure di prevenzione per la collettività

Gli avvisi orali e i fogli di via obbligatori, insieme agli altri strumenti adottati, rappresentano pilastri fondamentali della normativa italiana in materia di prevenzione. Essi sono concepiti per anticipare la commissione di reati e salvaguardare la sicurezza pubblica. La Divisione Anticrimine, presente in ogni Questura provinciale, svolge un ruolo essenziale in questo contesto. Il suo compito è valutare attentamente e proporre tali provvedimenti nei confronti di individui che, sulla base di elementi concreti e attuali, sono considerati una minaccia per la collettività. Questi strumenti permettono un intervento tempestivo, anche in assenza di una condanna penale definitiva, agendo come deterrente e protezione.

L'efficacia di queste azioni è strettamente legata alla capacità di monitoraggio e analisi delle situazioni di rischio.

La strategia di prevenzione e sicurezza perseguita dalle Questure si fonda su una costante attività di monitoraggio del territorio e su una stretta collaborazione tra le diverse articolazioni delle Forze di polizia. Questo approccio integrato è riconosciuto come un elemento centrale per garantire l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini, come dimostrato anche in altre realtà territoriali italiane.