Ad Ancona è stato introdotto Marta (Marche trasporti app), il nuovo sistema di bigliettazione elettronica destinato ai mezzi pubblici gestiti da Conerobus e Atma. Questa innovazione permette ai passeggeri di acquistare e validare i titoli di viaggio direttamente a bordo, utilizzando una varietà di strumenti: carte di credito, bancomat, biglietti cartacei tradizionali e abbonamenti. Il progetto è stato implementato per servire un totale di 1.400 corse giornaliere urbane e 600 extraurbane, coprendo l'intera provincia di Ancona.

La presentazione ufficiale dell'iniziativa ha visto la partecipazione del presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, del vicesindaco e assessore alla Mobilità del Comune di Ancona, Giovanni Zinni, e del consigliere regionale delle Marche, Marco Ausili.

L'investimento complessivo per il sistema ammonta a un milione e 671mila euro. Di questa somma, un milione e 100mila euro (pari al 65,83%) sono stati finanziati dalla Regione Marche, mentre i restanti 571mila euro (34,17%) sono stati coperti dal Comune di Ancona e dai vettori privati. L'introduzione di Marta mira a rendere il processo di bigliettazione più efficiente e sicuro, promuovendo al contempo l'unificazione dei titoli di viaggio su scala regionale, con l'adozione di biglietti e abbonamenti dall'aspetto uniforme.

Investimenti e Prospettive per Conerobus

Nel corso dell'evento, è stato anche reso noto che Conerobus sta lavorando per incrementare la partecipazione del capitale privato nella sua compagine sociale.

Attualmente ferma al 25%, la quota privata potrebbe salire fino al 49%, garantendo comunque che la maggioranza rimanga in mani pubbliche. Il direttore Paride Gasparini ha spiegato che questa operazione dovrebbe generare un incremento di oltre un milione e 200mila euro nel bilancio del 2026. Questo dato si confronta con un attivo di 12mila euro registrato nel 2023 e un passivo di un milione e 588mila euro nel 2024. Per il bilancio del 2025, ancora in fase di chiusura, è previsto un disavanzo di 637mila euro, attribuibile al ritardo nell'erogazione dei rimborsi governativi per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri; il loro arrivo dovrebbe riequilibrare la situazione finanziaria.

Il consigliere regionale Marco Ausili, in rappresentanza dell’assessore ai Trasporti della Regione Marche Francesco Baldelli, ha annunciato importanti novità per il personale e il parco mezzi.

Conerobus procederà all'assunzione di dieci dipendenti a tempo indeterminato, portando così il numero complessivo degli addetti a 306. Sul fronte degli investimenti in materiale rotabile, è previsto l'acquisto di venti nuovi autobus, tra cui sei modelli autosnodati elettrici. A questi si sommeranno otto autobus urbani a metano, già acquisiti dal Comune con fondi statali e pronti per entrare in servizio a settembre, oltre a ulteriori quattro mezzi attesi per il prossimo inverno.

Il Contributo della Regione Marche al Trasporto Pubblico Locale

La Regione Marche detiene un ruolo strategico e centrale nella pianificazione e nella gestione del trasporto pubblico locale (TPL). Le sue competenze sono delineate dalla Legge Regionale n.

45 del 24 dicembre 1998 e dai Decreti Legislativi 422/1997 e 112/1998. Tra le funzioni primarie della Regione rientrano l'approvazione del piano regionale dei trasporti, la formulazione dei programmi triennali dei servizi, la gestione del fondo regionale dedicato e la definizione delle tariffe. L'ente regionale si occupa inoltre di regolare l'innovazione tecnologica nei servizi di trasporto e di promuovere attivamente investimenti volti al rinnovo del materiale rotabile e al miglioramento dell'accessibilità delle fermate.

L'organizzazione del trasporto pubblico locale nel territorio marchigiano è strutturata per bacini provinciali e vede la partecipazione di diverse aziende, tra cui ADRIABUS, ATMA, CONTRAM, TRASFER e START PLUS.

Il Programma Triennale dei Servizi, approvato con DACR 86/2013 e tuttora in vigore, è lo strumento che disciplina gli investimenti e i contratti di servizio sia per il traffico urbano che per quello extraurbano. La Regione si impegna a monitorare con assiduità la qualità dei servizi offerti e a mantenere aggiornati i dati relativi a linee, mezzi e passeggeri, perseguendo l'obiettivo di assicurare efficienza e innovazione continue nel settore dei trasporti.