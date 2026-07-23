Un maxi sequestro è stato effettuato al porto di Ancona, dove un container proveniente dalla Cina, e inizialmente dichiarato in dogana come semplice fertilizzante agricolo, è stato intercettato dalle forze dell'ordine. L'operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riguardato un carico di circa 13 tonnellate. Durante i controlli preliminari, sono emersi fondati sospetti sulla reale natura della merce, che non corrispondeva a quanto indicato nella documentazione doganale.

Per chiarire la situazione, sono stati prelevati campioni del prodotto e inviati ai laboratori specializzati dell'Agenzia delle Dogane per analisi chimiche approfondite.

Gli esami hanno confermato la presenza di tiofanato metile, un potente fungicida la cui commercializzazione e utilizzo sono vietati in tutta l'Unione Europea dal 2020. Questa sostanza è stata bandita a causa dei gravi rischi che comporta per la salute umana, per gli animali e per l'ambiente. In particolare, il tiofanato metile è nocivo se inalato o ingerito, e può provocare reazioni allergiche cutanee e, in casi più seri, alterazioni genetiche.

La scoperta di questo principio attivo ha permesso di qualificare il prodotto non come un innocuo fertilizzante, bensì come un fitosanitario non autorizzato e, di conseguenza, non commerciabile nei Paesi membri dell'Unione Europea. A seguito di queste evidenze, l'intero carico di 13 tonnellate è stato immediatamente sequestrato.

Il rappresentante legale della società importatrice è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria. Le contestazioni a suo carico includono i reati di frode nell'esercizio del commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

L'impegno contro i prodotti illegali e i rischi per la salute

Questa importante operazione di sequestro si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo e contrasto messe in campo dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. L'obiettivo primario è impedire l'ingresso e la diffusione sul mercato europeo di prodotti non autorizzati, che rappresentano una minaccia su più fronti. La presenza di sostanze come il tiofanato metile, vietate per la loro pericolosità, costituisce un serio rischio per la salute pubblica e per la sicurezza alimentare dei consumatori.

Oltre ai pericoli diretti per la salute, il fenomeno dell'importazione di prodotti illegali genera anche una distorsione del mercato, creando una concorrenza sleale. Le aziende che operano nel rispetto delle normative vigenti, sostenendo costi più elevati per produrre e commercializzare articoli conformi agli standard europei, si trovano infatti penalizzate da chi introduce merci non regolamentate a prezzi inferiori.

Il ruolo strategico del porto di Ancona e i controlli futuri

Il porto di Ancona si conferma un presidio strategico fondamentale per la sicurezza dei traffici commerciali e per la tutela della legalità economica nel nostro Paese. Le autorità competenti hanno ribadito il loro impegno, assicurando che le attività di controllo sulle merci in transito continueranno con la massima intensità anche nei prossimi mesi.

L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la barriera contro l'ingresso di sostanze e prodotti pericolosi o non conformi alle direttive europee.

È importante sottolineare che, in ogni fase del procedimento, rimane valido il principio della presunzione di innocenza. La responsabilità penale dell'indagato potrà essere accertata e definita solo attraverso una sentenza definitiva di condanna, emessa al termine dell'iter giudiziario.