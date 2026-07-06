Nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2026, un assalto a un bancomat ha scosso la tranquillità di Varapodio, un comune situato nella Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Ignoti malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico di un istituto di credito locale, utilizzando esplosivi nel tentativo di forzare il dispositivo e impossessarsi del denaro custodito al suo interno. L'azione ha provocato ingenti danni alla struttura che ospitava il bancomat, rendendolo inutilizzabile.

Questo grave episodio rappresenta il secondo assalto a un bancomat registrato nella medesima area calabrese nel giro di pochi giorni, evidenziando un preoccupante incremento di questa specifica tipologia di reati predatori.

Le forze dell'ordine sono intervenute con celerità sul posto, allertate dal fragore dell'esplosione e dalle segnalazioni dei residenti. Hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, cercando di comprendere eventuali collegamenti tra i due eventi criminali.

Dinamica dell'assalto e indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito durante le ore più buie della notte, approfittando della scarsa presenza di persone e del silenzio che avvolgeva la zona. L'utilizzo di un ordigno esplosivo ha causato danni significativi non solo al bancomat stesso, ma anche a parte della struttura che lo ospitava, con detriti sparsi nell'area circostante.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti tra i residenti o il personale dell'istituto di credito coinvolto, nonostante la violenza dell'azione criminale.

Le forze dell'ordine stanno ora concentrando i loro sforzi sull'analisi delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze, sperando di ottenere indizi utili sull'identità dei criminali e sui veicoli eventualmente utilizzati per la fuga. Parallelamente, stanno raccogliendo testimonianze utili da chiunque possa aver notato movimenti sospetti o udito rumori insoliti. L'obiettivo primario delle indagini è raccogliere ogni elemento che possa portare all'individuazione e all'arresto dei responsabili di questo atto criminale.

Contesto territoriale e precedenti recenti nella Piana di Gioia Tauro

L'assalto di Varapodio si inserisce in un contesto di crescente allarme per la sicurezza bancaria nella regione. L'episodio, infatti, segue di pochi giorni un evento analogo verificatosi sempre nella Piana di Gioia Tauro, dove un altro sportello bancario era stato preso di mira con modalità simili, suggerendo una possibile strategia criminale comune. Questo nuovo attacco rafforza ulteriormente l'attenzione delle autorità sulla sicurezza degli istituti di credito della zona, già oggetto di monitoraggio intensivo per il rischio elevato di reati predatori. Al momento, le autorità competenti non hanno divulgato dettagli sull'ammontare dell'eventuale bottino sottratto, né sull'identità o il numero dei responsabili di entrambi gli assalti. Le indagini proseguono a ritmo serrato, con l'impegno di assicurare i criminali alla giustizia e di prevenire ulteriori episodi di questo genere sul territorio.