Il processo d'Appello sull'occupazione dello stabile di via Napoleone III a Roma, da parte di alcuni militanti di CasaPound, si è concluso con l'emissione di tre condanne e l'accettazione di sei concordati. L'accusa per tutti i nove imputati coinvolti era di occupazione abusiva aggravata. La vicenda giudiziaria riguarda l'edificio situato nel quartiere Esquilino della capitale.

Tra coloro che hanno scelto il concordato figura Gianluca Iannone. Le pene, variando da otto mesi a un anno di reclusione, prevedono il pagamento di una provvisionale di 20.000 euro (già versata) oltre alle spese legali.

Sei imputati hanno optato per questa soluzione, mentre i restanti tre hanno scelto di proseguire con il rito ordinario.

Le condanne nel rito ordinario

Per quanto concerne il rito ordinario, la Corte d'Appello ha confermato la pena di due anni e due mesi per Simone Di Stefano. La pena per Davide Di Stefano, fratello di Simone, è stata invece ridotta a due anni. Un terzo imputato ha ricevuto una condanna a un anno di reclusione. Si ricorda che in primo grado il giudice monocratico aveva stabilito una condanna a due anni e due mesi per dieci imputati, uno dei quali è deceduto nel frattempo.

Le decisioni assunte nel processo d'Appello rappresentano un passaggio rilevante nella lunga vicenda giudiziaria legata all'occupazione dell'immobile, che da anni costituisce un punto di riferimento per le attività di CasaPound nella città di Roma.

Lo stabile di via Napoleone III: storia e contesto

Lo stabile di via Napoleone III, situato nel quartiere Esquilino, è stato occupato da CasaPound a partire dal 2003. L'edificio, di proprietà pubblica, è stato al centro di numerosi procedimenti giudiziari e amministrativi nel corso degli anni, a causa della permanenza dei militanti e delle iniziative promosse al suo interno. L'occupazione ha catalizzato l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica, configurandosi come un caso emblematico nel panorama delle occupazioni abitative a Roma.

La questione dell'occupazione di questo immobile è stata affrontata anche dalle autorità locali e nazionali, che hanno avviato diverse azioni per risolvere la situazione e per gestire il tema più ampio delle occupazioni abusive nella capitale. Il processo d'Appello appena concluso si inserisce in questo quadro, definendo le responsabilità penali di una parte dei protagonisti della vicenda.