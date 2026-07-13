Il modello Arcipelago Educativo, ideato da Save the Children e Fondazione Agnelli, si afferma come una delle principali iniziative per contrastare il summer learning loss, la perdita di apprendimenti che può verificarsi durante la pausa estiva. Per l’estate 2026, il progetto prevede un significativo ampliamento, con 124 interventi distribuiti in 37 province e 13 regioni italiane. Le attività sono realizzate grazie alla collaborazione di 71 scuole e enti del Terzo settore, coinvolgendo un totale di 7.082 bambini e adolescenti.

Questo numero rappresenta una crescita del 54% rispetto all’anno precedente, un chiaro segnale della crescente adozione del metodo su tutto il territorio nazionale.

Nato nel 2020, in un contesto di emergenza pandemica, Arcipelago Educativo offre attività educative gratuite durante i mesi estivi. Si rivolge in particolare ai minori che vivono in condizioni di svantaggio socioeconomico, i quali sono maggiormente esposti al rischio di perdere competenze scolastiche fondamentali durante il periodo di chiusura delle scuole.

Strumenti digitali per la continuità educativa

A supporto della sua missione, Arcipelago Educativo mette a disposizione una piattaforma digitale ricca di risorse. Con oltre 500 contenuti, include attività didattiche, approfondimenti e webinar formativi. Questo strumento è progettato per offrire un supporto concreto a scuole, associazioni ed enti locali nell’organizzazione di percorsi educativi estivi, garantendo così una continuità nell’apprendimento anche nei mesi di sospensione dell’attività scolastica tradizionale.

Il fenomeno del summer learning loss è una questione di equità sociale. Colpisce in modo più acuto i bambini che non hanno accesso a opportunità culturali, educative e ricreative durante l’estate. In Italia, il 13,8% dei minori vive in povertà assoluta e circa un adolescente su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale. Queste condizioni rendono ancora più cruciale assicurare opportunità educative durante tutto l’anno, inclusi i mesi estivi.

L’importanza della collaborazione e della formazione

È fondamentale rafforzare la collaborazione tra scuole, Terzo settore, enti locali e famiglie. È altrettanto cruciale investire in interventi strutturali che possano assicurare una continuità nei percorsi di apprendimento.

A tal fine, Save the Children offre percorsi di formazione, coprogettazione e supervisione metodologica. Questi sono rivolti a docenti, educatori, volontari e operatori che scelgono di adottare il modello Arcipelago Educativo, garantendo così l'efficacia e la diffusione delle pratiche educative.

La Fondazione Agnelli, partner strategico del progetto, contribuisce con la sua expertise nella ricerca e innovazione in campo educativo. La Fondazione promuove attivamente iniziative volte a migliorare la qualità e l’equità dell’istruzione in Italia. Attraverso questa collaborazione con Save the Children, la Fondazione supporta la diffusione di pratiche educative innovative e il monitoraggio costante degli impatti del progetto sui territori coinvolti, consolidando l'efficacia di Arcipelago Educativo nel contrastare le disuguaglianze educative.