Un ingente arsenale di armi, munizioni ed esplosivi è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato in un'abitazione alle porte di Ivrea, in provincia di Torino. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale. L'operazione, coordinata dalla Procura di Ivrea, ha visto l'intervento degli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette.

L'arsenale sequestrato: armi, esplosivi e dispositivi

La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare numerosi fucili di vari modelli e calibri, inclusi esemplari di fabbricazione artigianale, dotati di silenziatori (sia commerciali che artigianali), diottrie e ottiche digitali.

Sono state trovate anche diverse pistole, armi bianche e da lancio, oltre a migliaia di cartucce, ingenti quantitativi di polvere da sparo e attrezzature complete per la ricarica domestica delle munizioni. Una parte significativa del materiale sequestrato è risultata essere provento di furto.

Oltre all'arsenale, gli investigatori hanno recuperato un sofisticato dispositivo per il blocco dei segnali telefonici e radio, localizzatori GPS, ricetrasmittenti, grimaldelli elettrici, chiavi di autovetture e targhe automobilistiche contraffatte (italiane e svizzere). Tra il materiale rinvenuto anche una paletta segnaletica e patch riconducibili alla polizia locale di un comune lombardo. Molte delle armi, insieme a sostanze chimiche come zolfo, zucchero bianco e nitrato di potassio, erano custodite senza adeguate misure di sicurezza.

La Polizia di Stato ha evidenziato come molte delle armi fossero già pronte all'uso e che le sostanze chimiche avrebbero potuto essere impiegate per la preparazione di materiale esplodente.

Le indagini e il pericolo per la pubblica incolumità

L'indagine è scaturita da informazioni investigative che suggerivano la presenza di numerose armi nell'abitazione del 46enne. La successiva perquisizione ha pienamente confermato i sospetti, portando al sequestro di un vasto quantitativo di materiale potenzialmente pericoloso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ivrea, prosegue per chiarire la provenienza delle armi e l'eventuale destinazione dell'intero materiale sequestrato.

La presenza di armi da guerra, esplosivi e sofisticate apparecchiature elettroniche, insieme a segni distintivi contraffatti e materiale per il confezionamento di munizioni, ha costituito, secondo la Polizia di Stato, un grave pericolo per l'incolumità pubblica.