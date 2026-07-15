Un falso maresciallo dei carabinieri è stato arrestato a Napoli, accusato di aver perpetrato una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. L'uomo, presentandosi con false credenziali, è riuscito a sottrarre alla vittima un ingente bottino, stimato in 70 mila euro tra denaro contante e preziosi gioielli.

La dinamica del raggiro: il finto incidente

L'ingannevole episodio si è consumato nel capoluogo campano, dove l'anziana donna è stata avvicinata dal malvivente. Quest'ultimo, con astuzia, si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri, guadagnando la fiducia della vittima.

Con una narrazione studiata, ha riferito che il figlio dell'anziana era stato coinvolto in un grave incidente e che, per evitare conseguenze legali o ulteriori problemi, era indispensabile un immediato versamento di denaro e la consegna di oggetti di valore. La donna, profondamente scossa e spaventata dalla notizia, non ha esitato a consegnare quanto richiesto, cedendo al truffatore l'intera somma di 70 mila euro, composta da denaro contante e preziosi gioielli di famiglia.

L'intervento e l'arresto dei Carabinieri

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i veri carabinieri hanno prontamente avviato un'intensa attività investigativa. Le indagini, condotte con rapidità ed efficacia, hanno permesso di identificare e bloccare il responsabile in tempi brevi.

L'uomo è stato arrestato poco dopo aver consumato la truffa. Le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare una parte significativa della refurtiva sottratta. Le indagini proseguono per accertare se l'individuo sia coinvolto in altri episodi analoghi, data la natura seriale di queste frodi.

Questo grave episodio si inserisce nel preoccupante fenomeno delle truffe agli anziani, una tipologia di reato purtroppo diffusa, che spesso sfrutta proprio la tecnica del falso incidente e dell'impersonificazione di membri delle forze dell'ordine. Le autorità rivolgono un accorato appello a tutti i cittadini, e in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, affinché prestino la massima attenzione. È fondamentale non esitare a contattare immediatamente le forze dell'ordine in presenza di dubbi o richieste sospette, per prevenire e contrastare efficacemente questi crimini.