A Palermo, un uomo di 38 anni, Francesco Cusumano, è stato arrestato con la grave accusa di aver ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro. L'arresto, avvenuto nella giornata di ieri nel capoluogo siciliano, ha portato alla luce un ulteriore e significativo dettaglio: Cusumano era già ricercato dalle autorità, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione e considerato irreperibile. Su di lui pendeva, infatti, da febbraio scorso, una condanna definitiva a 3 anni e 10 mesi di reclusione. Questo provvedimento era stato emesso dalla procura generale di Messina, e la sua mancata esecuzione aveva reso l'uomo un latitante.

Il passato giudiziario e la latitanza

La condanna definitiva a carico di Francesco Cusumano derivava da un grave episodio di violenza avvenuto nella città di Messina. L'uomo era stato riconosciuto colpevole di aver massacrato di botte l'avvocato Antonio Lanfranchi. Quest'ultimo ricopriva un ruolo istituzionale, essendo commissario all'esame di abilitazione alla professione forense, e aveva in precedenza bocciato Cusumano. Da diverso tempo, i Carabinieri lo consideravano irreperibile, e la sua latitanza rappresentava un ostacolo all'esecuzione della pena. Al momento, non è ancora chiaro se a questa condanna si sarebbero dovute sommare altre pene precedenti, un dettaglio che le indagini in corso dovranno appurare per completare il quadro giudiziario dell'arrestato.

Il tentativo di eludere la giustizia

Originario di Milazzo, Francesco Cusumano, trentottenne, aveva scelto di trasferirsi a Palermo nelle settimane immediatamente precedenti al suo arresto. Questo spostamento, unito a una modifica del proprio aspetto fisico – l'uomo si era infatti tinto i capelli – suggerisce agli inquirenti un chiaro tentativo di eludere l'ordine di carcerazione. L'ipotesi è che Cusumano volesse nascondersi e rendersi irreperibile alle forze dell'ordine, cercando di sfuggire alla pena detentiva che lo attendeva. La sua latitanza è terminata con l'arresto, avvenuto proprio nel momento in cui è stato accusato dell'omicidio di Francesco Spataro, il suo coinquilino. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire ogni dettaglio delle circostanze che hanno portato a questo tragico evento e per verificare l'eventuale presenza di ulteriori procedimenti giudiziari a carico di Cusumano, ora detenuto.