Un uomo, la cui provenienza è stata identificata nella provincia di Foggia, è stato arrestato nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2026 con l'accusa di aver partecipato a un assalto a uno sportello bancomat. L'episodio criminoso, un tentativo di furto aggravato, si è verificato in una località della provincia di Rieti. L'intervento risolutivo dei Carabinieri è avvenuto dopo aver ricevuto una segnalazione dettagliata riguardo a movimenti sospetti registrati nei pressi di una filiale bancaria situata nel territorio reatino, un allarme che ha permesso alle forze dell'ordine di agire con prontezza e determinazione.

Il fermo e le modalità dell'operazione

Le forze dell'ordine hanno ricostruito che l'uomo è stato sorpreso nel momento in cui stava tentando di forzare lo sportello automatico, con il chiaro intento di sottrarre denaro contante. La rapidità e l'efficacia dell'intervento dei Carabinieri sono state cruciali, permettendo di bloccare il sospetto prima che potesse portare a termine il furto. Il soggetto, identificato come residente nella provincia di Foggia, è stato quindi immediatamente arrestato e trasferito in caserma per l'espletamento di tutte le procedure di rito previste dalla legge.

Indagini in corso: ricerca di complici e collegamenti

Le indagini sull'accaduto sono tuttora in una fase preliminare e mirano a chiarire ogni aspetto della vicenda, inclusa l'eventuale responsabilità di altre persone coinvolte.

Gli inquirenti stanno lavorando per accertare se l'uomo arrestato abbia agito in completa autonomia o se abbia beneficiato del supporto di complici. Parallelamente, si sta verificando se il soggetto possa essere collegato ad altri episodi simili di tentato furto o assalto a bancomat che si sono verificati nella medesima area geografica. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni sull'identità specifica dell'arrestato, né sull'ammontare esatto del denaro che sarebbe stato eventualmente sottratto o sui danni materiali causati allo sportello automatico durante il tentativo di furto.