La Guardia di Finanza di Treviso ha portato a termine un'importante operazione, scoprendo un asilo nido abusivo nel territorio trevigiano. L'intervento ha rivelato una significativa evasione dell'IVA, stimata in oltre 150mila euro, e l'indebita erogazione del "bonus nido" per un valore superiore a 320mila euro. La vicenda evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alle irregolarità fiscali e alle frodi ai danni della spesa pubblica, in particolare quelle che colpiscono le misure di sostegno alle famiglie.

L'avvio dell'indagine e gli accertamenti

L'inchiesta ha preso il via a seguito di un controllo effettuato nel maggio 2025 dai Carabinieri del NAS. Durante questa verifica, era emersa chiaramente l'assenza dei titoli autorizzativi indispensabili per l'esercizio regolare di un'attività di asilo privato. A quel punto, il Nucleo speciale spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza ha assunto le redini delle indagini, procedendo all'acquisizione di tutti i dati pertinenti alla misura di sostegno al reddito. Queste informazioni, relative alle famiglie dei bambini che frequentavano la struttura, sono state rese disponibili dall'INPS, l'ente preposto alla gestione di tali prestazioni.

Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che anche il "bonus nido" richiesto dalle famiglie degli iscritti all'asilo nido abusivo era stato ottenuto in maniera illecita. Nello specifico, per accedere al beneficio, erano stati presentati titoli abilitativi falsi, forniti direttamente dalla struttura stessa. Questa condotta fraudolenta ha portato all'erogazione indebita di un ammontare complessivo di oltre 320mila euro, distribuito nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024. Il sistema ha così permesso alla struttura di operare senza le dovute autorizzazioni, beneficiando al contempo di fondi pubblici destinati a famiglie in difficoltà.

Conseguenze legali e il ruolo delle istituzioni

A seguito delle risultanze investigative, la legale rappresentante dell'asilo nido è stata formalmente denunciata per truffa aggravata. Questa azione sottolinea la serietà delle violazioni riscontrate e la determinazione delle autorità nel perseguire chi si approfitta delle risorse pubbliche. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza si inserisce in un più ampio contesto di attività volte al controllo e alla repressione delle frodi che danneggiano la spesa pubblica e compromettono la corretta gestione delle misure di sostegno al reddito, essenziali per il benessere sociale.

L'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha avuto un ruolo centrale in questa vicenda, essendo l'ente responsabile dell'erogazione del "bonus nido".

L'INPS gestisce un vasto numero di prestazioni assistenziali e previdenziali, inclusi i contributi destinati a supportare le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido. Il "bonus nido" è una misura concepita per offrire un aiuto economico alle famiglie con figli piccoli, a condizione che siano iscritti a strutture regolarmente autorizzate. L'obiettivo primario di questo bonus è favorire la conciliazione tra le esigenze della vita familiare e quelle lavorative, garantendo al contempo la sicurezza e la qualità dei servizi offerti ai bambini.