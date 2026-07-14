Il 14 luglio 2026, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ospitato l’audizione della Conferenza dei Capigruppo, incentrata sulla grave crisi dell’Asp 1 di Teramo. L’iniziativa, sollecitata dal consigliere e vice capogruppo del Partito Democratico, Dino Pepe, ha riunito rappresentanti della Regione, dei sindacati, il commissario Roberto Canzio e i sindaci di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, per affrontare le pressanti difficoltà economiche che affliggono l’ente e i suoi dipendenti.

Durante la seduta, è stata avanzata la richiesta unanime per l’istituzione di un tavolo permanente, finalizzato alla tutela sia dei lavoratori che degli ospiti delle strutture gestite dall’Asp 1.

La Regione Abruzzo ha garantito lo stanziamento di 800mila euro, attingendo ai fondi FSC Covid, per sbloccare il pagamento degli stipendi arretrati. Nonostante questo impegno, i sindacati hanno espresso viva *preoccupazione* per la copertura delle mensilità successive a giugno, evidenziando la serietà della situazione che coinvolge decine di famiglie private del proprio sostentamento.

Riforma strutturale e impegno istituzionale

Dino Pepe ha sottolineato l’urgenza di un *doppio binario d’azione*: da un lato, la risoluzione immediata dell’emergenza sociale legata agli stipendi non corrisposti; dall’altro, l’avvio di una riforma strutturale a lungo termine del sistema delle Asp, che includa una revisione delle tariffe e degli accreditamenti.

Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha accolto favorevolmente la proposta del tavolo permanente, annunciando che si riunirà la settimana successiva. Questo appuntamento sarà preceduto da un confronto tra i sindacati e l’assessore regionale Roberto Santangelo, con l’obiettivo di delineare le prime fasi della riforma.

In un contesto di crescente tensione, un recente incontro tra i sindacati e l’assessore Santangelo, tenutosi a Teramo presso la Casa di riposo De Benedictis, ha visto la partecipazione dei lavoratori delle cooperative Sanitalia e Assistenza 2000, che lamentano il mancato percepimento dello stipendio da maggio. Al termine dell’incontro, i sindacati hanno denunciato l’assenza di una data certa per il saldo delle spettanze e hanno annunciato una nuova mobilitazione, invocando un maggiore attivismo da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

Il quadro operativo dell’Asp 1 di Teramo

L’Asp 1 di Teramo, un ente pubblico non economico locale nato dalla riorganizzazione delle ex IPAB, gode di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed è sottoposta alla vigilanza della Regione Abruzzo. L’ente gestisce diverse case di riposo nei comuni di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto. Dal 18 giugno 2026, la Regione ha ricevuto l’atto di cessione del credito da parte dell’Asp 1, una misura adottata per assicurare i pagamenti a fornitori e cooperative. Tuttavia, un atto di pignoramento notificato dalla Cooperativa Polis ha causato la sospensione di ogni pagamento da parte della Tesoreria, di fatto congelando i fondi dell’ente.

Il Dipartimento Politiche Sociali della Regione Abruzzo ha monitorato attentamente la situazione, esaminando la documentazione con l’Avvocatura regionale e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per verificarne la legittimità. L’assessore Santangelo ha ribadito il fermo impegno a individuare soluzioni concrete per i lavoratori e le famiglie in difficoltà, annunciando ulteriori incontri e l’avvio di un’interlocuzione in Prefettura. L’obiettivo è coinvolgere attivamente le cooperative nel processo di pagamento degli stipendi, parallelamente alle iniziative già intraprese dalla Regione per superare la crisi.