La Questura di Torino ha fermato quattro antagonisti di nazionalità straniera, ritenuti coinvolti negli assalti ai cantieri della Tav in Val di Susa. I fermi, scattati nelle scorse ore, sono il risultato di un'intensa attività investigativa della polizia di Stato in seguito alle violenze registrate sabato pomeriggio presso le infrastrutture del progetto ad alta velocità.

Le indagini e le ipotesi di reato

Le prime risultanze investigative suggeriscono che i quattro fermati possano essere probabilmente affiliati al cosiddetto Blocco Nero, un gruppo noto per le sue tattiche di protesta radicali.

Le loro posizioni individuali sono ora attentamente al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per definire il quadro accusatorio. Al momento, le accuse specifiche a loro carico non sono note. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torino, sotto la guida del procuratore Giovanni Bombardieri, che supervisiona ogni fase del processo investigativo per fare piena luce sugli eventi.

In relazione ai gravi fatti accaduti sabato, l'ipotesi di reato inizialmente formulata dagli inquirenti è quella di devastazione, un'accusa che riflette la gravità dei danni e delle azioni compiute. Le autorità investigative hanno chiarito che non si esclude la possibilità che, in una fase successiva, possano essere contestati ai singoli individui altri reati.

Questo dipenderà dagli sviluppi delle indagini e dalla precisa definizione delle responsabilità individuali di ciascuno dei fermati nell'ambito degli assalti ai cantieri.

Il contesto delle proteste No Tav

L'operazione della polizia di Stato si inserisce in un più ampio quadro di attività volte all'identificazione dei responsabili delle violenze che hanno ripetutamente interessato i cantieri della Tav. Il progetto, un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità in Val di Susa, è da anni oggetto di intense proteste e manifestazioni. Questi episodi di violenza hanno spesso generato tensioni e richiedono un costante monitoraggio da parte delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità.