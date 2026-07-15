Un nuovo assalto al bancomat è stato compiuto all'alba a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, presso la filiale della BdM. Questo episodio rappresenta il secondo colpo subito dagli istituti finanziari della zona nel corso del 2024, dopo un precedente attacco avvenuto alle Poste. Le forze dell'ordine hanno prontamente avviato le indagini per far luce sull'accaduto, che si configura come un ulteriore e preoccupante segnale dell'escalation criminale che sta interessando gli istituti di credito della regione.

Allarme "emergenza criminalità" e richieste di sicurezza

In seguito all'ennesimo attacco, i rappresentanti sindacali hanno espresso forte preoccupazione. In una nota congiunta, Vincenzo Tortorelli, segretario generale della Uil Basilicata, e Vito Daniele Cuccaro, segretario regionale della Uilca Basilicata, hanno dichiarato che la regione si trova ormai in "piena emergenza criminalità contro gli istituti di credito". Hanno richiesto con urgenza interventi rapidi e decisi per ristabilire condizioni di sicurezza e tranquillità, sia per i lavoratori bancari sia per i cittadini che usufruiscono dei servizi. Le immagini diffuse dai media locali hanno mostrato chiaramente scene che testimoniano un attacco criminale organizzato nei minimi dettagli, evidenziando un'elevata capacità operativa da parte delle organizzazioni responsabili di tali azioni.

Il ruolo degli sportelli bancari e la posizione della Uilca

La Uilca, sindacato che tutela i lavoratori del credito, ha più volte sottolineato l'importanza cruciale della presenza capillare degli sportelli bancari sul territorio lucano. L'organizzazione si è fermamente opposta alla chiusura di tali sportelli, considerandoli un fondamentale presidio di legalità e sicurezza per le comunità locali. La riduzione della rete bancaria, secondo la Uilca, può infatti aumentare la vulnerabilità delle aree meno servite, rendendo più arduo il contrasto ai fenomeni criminali e diminuendo la tutela per i lavoratori e i cittadini.

La grave situazione verificatasi a Rionero in Vulture si inserisce, pertanto, in un contesto più ampio in cui la sicurezza degli istituti di credito e la mantenuta presenza territoriale delle banche sono considerate priorità assolute per il mantenimento della legalità e della tranquillità nelle comunità della Basilicata. L'episodio rafforza l'appello a un'azione congiunta per proteggere il sistema bancario e i suoi utenti.