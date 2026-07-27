Un assalto a un dispositivo Postamat si è verificato nella notte a Torremaggiore, in provincia di Foggia. L'episodio ha coinvolto lo sportello dell’ufficio postale locale. Secondo le prime ricostruzioni, quattro persone avrebbero compiuto il colpo, riuscendo poi a fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Al momento, non è ancora stato accertato se la banda sia riuscita a sottrarre denaro dal dispositivo.

Dinamica dell'assalto e le indagini in corso

Dalle prime verifiche effettuate, è emerso che per l'assalto è stato impiegato un ordigno esplosivo, identificato come una “marmotta”.

Questo è stato piazzato all’interno della fessura dello sportello Postamat. L’esplosione ha causato ingenti danni alla struttura del bancomat. I Carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell'evento e hanno immediatamente avviato le indagini. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, a identificare i responsabili e a stabilire l’eventuale ammontare del bottino. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per assicurare i colpevoli alla giustizia.

L'appello del Sindaco di Torremaggiore per la sicurezza

Il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, sottolineando come "simili azioni continuino a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e a compromettere servizi essenziali per la collettività".

Di Pumpo ha rivolto un appello alle istituzioni competenti, chiedendo un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Ha evidenziato la necessità di un presidio "ancora più incisivo in particolare nelle ore notturne", momento in cui tali episodi criminali vengono spesso pianificati ed eseguiti. Il primo cittadino ha inoltre manifestato piena fiducia nel lavoro degli investigatori, a cui ha rivolto un ringraziamento per il loro "impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica". Ha concluso con l'auspicio che i responsabili vengano "individuati e assicurati al più presto alla giustizia", ribadendo che "la nostra comunità merita di vivere in un clima di serenità e sicurezza. Su questo non arretreremo di un passo".