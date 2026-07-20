Un assalto notturno è fallito all'ufficio postale di Mamoiada, in provincia di Nuoro, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2026. Una banda di cinque malviventi armati e travisati ha tentato di svuotare le casseforti dell'istituto, ma è fuggita a mani vuote prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'episodio rappresenta il secondo tentativo di rapina ai danni dello stesso ufficio in pochi mesi, dopo un precedente assalto avvenuto nel marzo dello stesso anno.

L'azione è scattata intorno alle 4:30 del mattino. I criminali hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare le vetrine dell'ufficio, situato in piazza Europa.

Una volta all'interno dei locali, i cinque hanno cercato con insistenza di scassinare le casseforti, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Nonostante la determinazione e la violenza dell'irruzione, la banda non è riuscita a impossessarsi di alcun bottino, costringendola a una fuga precipitosa senza il denaro sperato.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo tentato furto. La dinamica dell'assalto, caratterizzata da rapidità e da una chiara pianificazione da parte del gruppo criminale, ha avuto un esito finale fallimentare per i malviventi. Il ripetersi di tali episodi nello stesso luogo solleva interrogativi sulle misure di sicurezza e sull'audacia dimostrata dai criminali.

Assalti simili: la "tecnica della marmotta" a Barletta

Il fallimento dell'assalto a Mamoiada richiama alla mente un episodio analogo avvenuto a Barletta il 21 giugno 2026. In quella circostanza, una banda di malviventi aveva preso di mira il Postamat di un ufficio postale, tentando di svaligiarlo con la cosiddetta “tecnica della marmotta”. Questo metodo prevede l'introduzione di materiale esplosivo all'interno dell'erogatore automatico di denaro per provocarne la deflagrazione e accedere al contante.

Anche a Barletta, nonostante l'uso di esplosivo e i danni materiali causati, il colpo era fallito e i malviventi erano fuggiti senza bottino. L'episodio aveva generato momenti di forte apprensione tra i residenti, svegliati dal fragore della detonazione.

Le forze dell'ordine avevano avviato indagini e rilievi tecnici per identificare i responsabili e rafforzare le misure di sicurezza presso gli uffici postali. Questi eventi, seppur con modalità operative leggermente diverse, evidenziano una comune audacia criminale e la frequente incapacità dei banditi di portare a termine il furto, pur lasciando dietro di sé un significativo impatto in termini di danni e allarme sociale.