Paolo Camellini, un artigiano mantovano di 53 anni, è stato assolto in via definitiva dalle autorità giudiziarie del Kenya. La decisione pone fine a una lunga detenzione iniziata nel febbraio 2022, quando l'uomo era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di tre anni. La vicenda giudiziaria aveva avuto inizio a Kisumu, la città dove Camellini risiedeva con la sua ex compagna, una donna keniana che lo aveva accusato.

Inizialmente, la Corte d'Appello di Kisumu aveva ridotto la pena inflitta a Camellini a trent'anni di reclusione.

Tuttavia, la sentenza definitiva ha ora completamente annullato ogni condanna precedente, disponendo l'immediata scarcerazione dell'artigiano. L'avvocato Alex Rienye, legale di Camellini, ha confermato che la liberazione del suo assistito potrebbe concretizzarsi già nella giornata odierna, chiudendo così un capitolo complesso della sua vita.

Il percorso giudiziario e il sostegno familiare

L'assoluzione di Paolo Camellini conclude una vicenda giudiziaria caratterizzata da numerose lacune e discordanze fin dalle prime fasi. L'artigiano si è sempre strenuamente proclamato innocente rispetto alle gravi accuse mosse dall'ex compagna. Durante l'intero periodo di detenzione, la famiglia di Camellini, residente in Italia, ha fornito un costante supporto, recandosi più volte in carcere per visitarlo e sostenendolo attivamente nel lungo e difficile percorso legale.

L'Ambasciata d'Italia in Kenya ha monitorato il caso fin dal suo esordio, mantenendo contatti regolari e costanti sia con la famiglia dell'uomo sia con il suo collegio difensivo. L'assistenza consolare è stata un elemento fondamentale, sviluppandosi ininterrottamente lungo tutte le fasi della detenzione e durante i vari gradi del processo.

L'intervento dell'Ambasciata d'Italia

L'Ambasciata d'Italia in Kenya, in quanto ufficio diplomatico che rappresenta lo Stato italiano nel Paese africano, ha tra le sue principali funzioni la tutela dei cittadini italiani all'estero. Questo include l'erogazione di assistenza consolare e il supporto indispensabile in situazioni di emergenza o, come in questo caso, di contenzioso giudiziario.

L'Ambasciata si occupa inoltre di fornire servizi amministrativi, informazioni e un essenziale sostegno alle famiglie dei connazionali coinvolti in procedimenti legali complessi.

Nel caso specifico di Paolo Camellini, la sede diplomatica ha garantito una presenza istituzionale italiana costante e attenta, seguendo ogni sviluppo e assicurando che i diritti del cittadino fossero rispettati durante le fasi più delicate e cruciali della sua vicenda giudiziaria, culminata ora con la sua completa assoluzione e l'attesa scarcerazione.