La notte tra il 26 e il 27 luglio 2026, il cantiere Tav di Chiomonte, situato in Val di Susa, è stato teatro di un grave attacco, definito da Telt come «il peggiore dal 2011». L'episodio ha causato danni significativi e una temporanea interruzione dei lavori per la realizzazione della tratta internazionale della Torino-Lione.

Un gruppo di persone ha preso di mira il sito, lanciando oggetti incendiari e pietre contro le strutture e i mezzi presenti nell'area del cantiere. Questa azione ha provocato danni a veicoli e attrezzature, mettendo a rischio la sicurezza degli operatori e delle forze dell'ordine impegnate nella sorveglianza del sito.

Le autorità sono intervenute prontamente per ripristinare la sicurezza e avviare le indagini sull'accaduto.

La gravità dell'attacco e le sue conseguenze

Telt ha evidenziato la particolare gravità dell'episodio, sottolineando come un assalto di tale portata non si verificasse da oltre un decennio. L'azione ha comportato non solo danni materiali, ma anche la sospensione delle attività operative nel cantiere. Il sito di Chiomonte è un punto nevralgico per l'avanzamento della linea ferroviaria ad alta velocità tra Italia e Francia, e l'area è da tempo oggetto di contestazioni da parte di gruppi contrari all'opera.

Il progetto Torino-Lione e il ruolo di Telt

Telt, acronimo di Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società binazionale incaricata della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione.

La sua struttura societaria vede una partecipazione paritetica del 50% da parte di Ferrovie dello Stato Italiane e del 50% da Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF).

Il progetto complessivo prevede la costruzione di un tunnel di base lungo 57,5 chilometri, che collegherà Saint-Jean-de-Maurienne in Francia a Susa in Italia. L'obiettivo primario è migliorare i collegamenti ferroviari tra i due paesi e incentivare il trasporto merci su rotaia, contribuendo a una maggiore sostenibilità e efficienza logistica.

La zona di Chiomonte, dove si trova il principale cantiere sul versante italiano, è costantemente monitorata per assicurare la sicurezza degli operatori e la regolare prosecuzione dei lavori. Nonostante le difficoltà e i ricorrenti episodi di violenza verificatisi negli anni, Telt ha riaffermato il proprio impegno a portare avanti le attività previste dal progetto.