Il Comando centrale degli Stati Uniti ha confermato la morte di due militari americani in Giordania, vittime di un attacco condotto dall'Iran il 17 luglio 2026. L'annuncio è stato diramato tramite un post sulla piattaforma X. L'attacco ha colpito una base militare statunitense in territorio giordano, coinvolgendo direttamente il personale delle forze armate americane.

Oltre ai due soldati deceduti, un altro militare risulta disperso. Altri quattro membri delle forze armate sono stati feriti nell'azione, ma sono stati prontamente assistiti e successivamente dimessi dagli ospedali giordani.

Il Comando centrale non ha diffuso l'identità dei militari coinvolti. Le forze armate statunitensi stavano difendendo la base da un attacco combinato di missili balistici e droni.

Bilancio e contesto del conflitto

Questo evento rappresenta il primo caso di decessi tra le truppe statunitensi a causa di fuoco diretto iraniano dall'inizio del conflitto in corso. Le autorità americane hanno confermato che i quattro feriti, dopo essere stati evacuati e curati in Giordania, sono stati dimessi. Dall'inizio delle ostilità, il bilancio complessivo per le forze armate statunitensi è salito a sedici militari uccisi e oltre 430 feriti.

Il ruolo del Comando Centrale USA

Il Comando centrale degli Stati Uniti (U.S.

Central Command) è l'ente responsabile delle operazioni militari statunitensi nell'area del Medio Oriente, inclusa la Giordania. Coordina le attività di difesa e risposta agli attacchi contro le forze americane dispiegate nella regione. Il Comando centrale gestisce anche la comunicazione ufficiale sugli eventi che coinvolgono il personale militare statunitense all'estero, garantendo trasparenza e tempestività nell'informazione.