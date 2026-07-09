Gli inquirenti impegnati nelle indagini sull’attentato dinamitardo che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci hanno avviato un’approfondita analisi del materiale sequestrato all’imprenditore Valter Lavitola. Lavitola è ritenuto il presunto mandante dell’azione avvenuta lo scorso ottobre a Pomezia, in provincia di Roma. Il sequestro, effettuato sabato sera, ha portato all’acquisizione di sette manoscritti, appunti personali di Lavitola, oltre a tre telefoni cellulari e due pen drive, tutti nella sua disponibilità.

Nonostante le accuse che lo vedono indagato per strage, Valter Lavitola ha fermamente negato ogni coinvolgimento nell’attentato.

Durante un confronto con i pubblici ministeri, ha rilasciato una dichiarazione spontanea: «Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente». L’imprenditore ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha però espresso il suo profondo sconcerto per l’accusa di essere il mandante, richiamando i rapporti di «fraternità» che, a suo dire, lo legano a Ranucci. Lavitola ha inoltre fornito una spiegazione per la sua presenza sul luogo dell’attentato circa un mese prima dei fatti, motivandola come una semplice visita al giornalista.

Le indagini e il materiale sequestrato

I sette manoscritti e tutti i dispositivi elettronici acquisiti – i tre telefoni cellulari e le due pen drive – sono ora al centro dell’attività investigativa.

L’obiettivo primario degli inquirenti è esaminare attentamente ogni elemento, cercando di verificare se tra gli appunti personali e i dati digitali possano emergere indizi o elementi utili a chiarire dinamica e responsabilità dell’attentato. Al momento, le autorità hanno precisato che non è prevista una nuova convocazione di Sigfrido Ranucci come testimone, suggerendo che le indagini si concentrano principalmente sul materiale raccolto e sulla posizione di Lavitola.

La difesa di Valter Lavitola

La posizione di Valter Lavitola rimane centrale nell’inchiesta. Indagato per l’accusa di strage, l’imprenditore ha ribadito la sua estraneità ai fatti, dichiarando di non possedere alcuna informazione sull’autore materiale dell’azione dinamitarda né sul suo movente.

Il suo sconcerto per le gravi accuse è stato espresso con chiarezza, evidenziando la natura dei suoi legami con il giornalista Ranucci. La sua giustificazione per la presenza a Pomezia, un mese prima dell’attentato, come una «semplice visita» a Sigfrido Ranucci, costituisce un punto chiave della sua difesa, che gli inquirenti stanno ora valutando alla luce del materiale sequestrato.