Gli investigatori impegnati nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di Gomes Clesio Tavares. L'uomo è considerato il factotum di Valter Lavitola e, secondo gli inquirenti, avrebbe agito come intermediario con la banda responsabile del posizionamento dell'ordigno esplosivo all'esterno dell'abitazione del noto conduttore di Report. L'operazione si è svolta in un comune della provincia di Napoli, dove Tavares risiede insieme alla sua compagna, mentre lo stesso Tavares, al momento della perquisizione, si presumeva fosse già in Camerun.

La perquisizione, avvenuta nella serata del 4 luglio, è stata attivata in seguito a un'osservazione cruciale: gli investigatori avevano notato Tavares uscire dalla sua residenza con un trolley. Questo dettaglio ha accelerato l'intervento delle forze dell'ordine. Durante le fasi dell'attività istruttoria, la compagna di Tavares è stata ascoltata dai carabinieri in qualità di persona informata sui fatti, fornendo elementi che potrebbero rivelarsi significativi per il prosieguo delle indagini. Parallelamente a questi sviluppi, è emerso che Valter Lavitola, l'ex editore e giornalista ritenuto il mandante dell'attentato, aveva già acquistato un biglietto aereo, manifestando l'intenzione di lasciare il territorio italiano per dirigersi verso l'Africa.

Questa circostanza ha ulteriormente rafforzato l'urgenza e la complessità delle operazioni investigative.

L'inchiesta sull'esplosione a Pomezia e le accuse a Lavitola

L'indagine, condotta con determinazione dalla Procura di Roma, si concentra sull'episodio dell'esplosione dell'ordigno, avvenuta il 16 ottobre scorso. La bomba fu piazzata davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, un evento che ha generato profonda preoccupazione e allarme. Valter Lavitola, figura centrale in questa vicenda, è stato arrestato con l'accusa di strage aggravata dal metodo mafioso, in quanto ritenuto il presunto mandante di questa grave azione criminale. Gli investigatori sono attualmente impegnati in una meticolosa ricostruzione del movente che avrebbe spinto all'attentato e nell'accurata identificazione dei ruoli specifici di tutte le persone coinvolte.

L'obiettivo è delineare un quadro investigativo il più completo e preciso possibile, al fine di accertare ogni responsabilità.

Il confronto tra Lavitola e i magistrati: un momento chiave

Un appuntamento di fondamentale importanza per l'avanzamento dell'inchiesta è fissato per il pomeriggio dell'8 luglio. In tale data, avrà luogo il primo confronto diretto tra i pubblici ministeri e Valter Lavitola. L'incontro è previsto presso gli uffici di piazzale Clodio, sede della Procura. L'ex editore, tuttavia, ha già espresso ai cronisti la sua possibile intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati. La sua dichiarazione, “Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere”, rilasciata con tono perentorio, suggerisce una linea difensiva ben definita.

Questa posizione potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di complessità al lavoro degli inquirenti, i quali proseguono incessantemente con l'obiettivo primario di chiarire ogni singolo aspetto legato all'attentato e di attribuire le precise responsabilità individuali in questa delicata vicenda giudiziaria.