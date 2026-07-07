L'aeroporto di Catania si trova costretto a sospendere tutte le sue operazioni di volo a causa dell'intensa attività vulcanica dell'Etna, che si è manifestata con particolare evidenza nella notte tra ieri e oggi. La Sac, la società incaricata della gestione dello scalo aeroportuale etneo, ha ufficialmente comunicato un blocco integrale che interessa sia i voli in arrivo che quelli in partenza. Questa interruzione è prevista per durare fino alle ore 12 di oggi, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza per i passeggeri e il personale aeroportuale in un contesto di emissioni e ricadute di cenere vulcanica.

La situazione operativa degli scali siciliani

Mentre l'aeroporto di Catania affronta le conseguenze dirette dell'eruzione, l'aeroporto di Comiso, situato nella medesima regione siciliana e spesso utilizzato come scalo alternativo, ha confermato la sua piena operatività. Le attività di volo presso l'aeroporto di Comiso procedono regolarmente, fornendo un punto di riferimento stabile per il traffico aereo nella Sicilia orientale. Questa distinzione è fondamentale per i passeggeri e le compagnie aeree che necessitano di riorganizzare i propri piani di viaggio in seguito alle limitazioni imposte a Catania.

Importanti indicazioni per i passeggeri

In risposta alla situazione in evoluzione, la Sac ha diffuso una nuova e aggiornata nota informativa, nella quale si rivolge direttamente ai viaggiatori.

Si raccomanda con fermezza a tutti i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo. Questa verifica deve essere effettuata direttamente con le rispettive compagnie aeree prima di intraprendere il viaggio verso l'aeroporto. L'invito è motivato dalla necessità di prevenire disagi e attese inutili, considerando che l'evoluzione delle condizioni vulcaniche potrebbe portare a ulteriori variazioni o, in casi estremi, a cancellazioni dei voli programmati. Il provvedimento di interruzione, che riguarda specificamente i collegamenti aerei in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania, rimane in vigore fino all'orario precedentemente comunicato, mentre non sono state segnalate restrizioni o limitazioni di alcun tipo per l'operatività dell'aeroporto di Comiso.