Un grave episodio di violenza si è verificato la mattina dell’11 luglio 2026 a Napoli, in piazza San Francesco. Un autista di Air Campania, Domenico Sannino, è stato minacciato con un coltello da un uomo mentre era in servizio sulla tratta Teverola-Napoli. L’aggressore è salito a bordo del bus poco prima della partenza e, impugnando l’arma, ha rivolto ripetute minacce all’autista, intimandogli: “Parti o ti ammazzo”.

Con prontezza, l’autista ha aperto le porte del mezzo per consentire al passeggero presente di mettersi in salvo, per poi scendere a sua volta dal bus e allertare immediatamente le forze dell’ordine.

L’uomo armato si era nel frattempo dato alla fuga, ma è stato prontamente rintracciato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L’amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, ha espresso profondo sconcerto per l’accaduto, ringraziando la Polizia per il tempestivo intervento e sottolineando la necessità di “interventi immediati e più incisivi, con un rafforzamento concreto dei presidi di sicurezza e un impegno deciso delle istituzioni per fermare questa escalation”.

Crescente preoccupazione per la sicurezza degli autisti

L’episodio di Napoli si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza degli autisti di Air Campania. Un’aggressione simile si era verificata di recente anche ad Avellino, presso l’autostazione di via Fariello.

In quell’occasione, durante le operazioni di salita a bordo di un autobus della linea Avellino-Napoli, un uomo aveva aggredito fisicamente l’autista, colpendolo con un pugno alla nuca dopo averlo strattonato e fatto cadere. Anche in quel caso, l’amministratore unico Anthony Acconcia aveva definito l’episodio “gravissimo”, ribadendo l’urgenza di interventi concreti e immediati per tutelare il personale viaggiante.

L'impegno di Air Campania per la sicurezza

Air Campania, società di trasporto pubblico locale interamente partecipata dalla Regione Campania, è attivamente impegnata sul fronte della sicurezza. L’azienda partecipa regolarmente ai comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e collabora strettamente con Prefettura e Forze dell’Ordine per affrontare le criticità legate alla sicurezza sia nelle autostazioni che a bordo dei mezzi.

L’amministratore unico Acconcia ha ribadito che “la sicurezza è una priorità” assoluta e che la sinergia con le istituzioni è fondamentale per garantire serenità a utenti, operatori e commercianti. Ha inoltre evidenziato come i continui fenomeni di microcriminalità non solo incidano sulla percezione di sicurezza dei cittadini, ma abbiano anche un impatto negativo sui conti dell’azienda.