Un autista dell'AMT è stato vittima di un'aggressione a pugni la notte scorsa a Genova, un episodio avvenuto a bordo del bus appena rientrato in rimessa. La violenza è scaturita quando un passeggero, in stato di ebbrezza e addormentato, è stato svegliato dal personale di guardia, intervenuto su richiesta del conducente. Al risveglio, il passeggero ha reagito con estrema aggressività, colpendo ripetutamente il dipendente dell'azienda di trasporto pubblico con pugni alla testa.

Immediatamente dopo l'accaduto, sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri e il personale medico-sanitario del 118.

L'autista ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi per le cure necessarie. Questo grave episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione e vulnerabilità per il personale di prima linea di AMT, che da diversi mesi è bersaglio di un'escalation di aggressioni, sia verbali che fisiche. Le criticità si acuiscono in particolare sulle linee serali e notturne, dove l'affollamento legato alla movida cittadina contribuisce a esacerbare le problematiche.

La risposta dei sindacati: sciopero e richiesta di maggiori tutele

Di fronte alla gravità dell'accaduto, le segreterie delle rappresentanze sindacali unitarie (RSA), insieme a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, hanno diramato una nota congiunta.

Nel comunicato, l'episodio viene definito "grave e intollerabile", evidenziando come rappresenti il culmine di una serie di problematiche che mettono a rischio quotidianamente la sicurezza dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno espresso una ferma richiesta di maggiori controlli e tutele per gli operatori del trasporto pubblico locale (TPL) genovese, sottolineando come gli autisti siano costantemente esposti a situazioni di conflittualità, specialmente durante i fine settimana.

Come immediata e forte forma di protesta contro l'ennesima aggressione, le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero. L'astensione dal lavoro avrà inizio alle ore 22 di oggi e si protrarrà fino al termine del servizio, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza del personale.

Un quadro di crescenti difficoltà e precedenti episodi

Il tema delle aggressioni al personale di AMT non è nuovo e si alimenta di precedenti episodi, come quello verificatosi lo scorso maggio su un autobus notturno della linea 607, sempre a Genova. In quell'occasione, un gruppo di giovani aveva minacciato il conducente e tentato con insistenza di forzare l'accesso alla cabina di guida. Il fatto era stato denunciato dal segretario dell'Unione Generale del Lavoro – Federazione nazionale autoferrotranvieri, che aveva evidenziato la gravità della situazione. Il conducente, con prontezza, aveva fermato il mezzo e allertato il 112, mentre i responsabili si erano dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Questi episodi, secondo le rappresentanze sindacali, si inseriscono in un contesto più ampio di crescenti difficoltà per il personale viaggiante. Gli autisti si trovano quotidianamente ad affrontare non solo aggressioni fisiche, ma anche minacce verbali, comportamenti molesti e situazioni potenzialmente pericolose, in particolare nelle ore serali e notturne. Le organizzazioni sindacali evidenziano come tali condizioni di lavoro, caratterizzate da un elevato rischio, rendano la mansione sempre meno attrattiva, contribuendo in modo significativo a un aumento delle dimissioni tra gli autisti, che cercano impieghi con maggiori garanzie di sicurezza.