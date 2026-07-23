Le autostrade dell'Alto Adriatico si preparano ad affrontare il primo dei cinque giorni contrassegnati dal bollino nero, che indica traffico estremamente intenso. Domani, sabato 24 luglio, avrà inizio un periodo di forte afflusso veicolare, dovuto all'esodo estivo verso le località balneari e i valichi di confine. Autostrade Alto Adriatico ha diffuso l'allerta, invitando a prudenza e pianificazione attenta.

Le tratte più interessate sono l'autostrada A4 Venezia-Trieste e la A23 Palmanova-Tarvisio, che attraversano il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.

Autostrade Alto Adriatico ha segnalato traffico molto intenso già dalle prime ore della mattina, con previsioni di rallentamenti e code, specialmente nei tratti frequentati dai vacanzieri. Si raccomanda particolare attenzione.

Prossimi giorni di criticità

Il bollino nero si ripeterà. Altri quattro giorni di massima criticità sono previsti nelle prossime settimane, in concomitanza con i principali weekend di esodo estivo. Per mitigare i disagi, si raccomanda di consultare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale e di programmare i viaggi nelle fasce orarie meno affollate.

Il ruolo di Autostrade Alto Adriatico

Autostrade Alto Adriatico è responsabile della gestione e manutenzione delle principali arterie autostradali regionali, tra cui la A4 Venezia-Trieste e la A23 Palmanova-Tarvisio.

L'ente monitora il traffico, garantisce la sicurezza e comunica agli utenti, specialmente durante l'esodo estivo. La collaborazione degli automobilisti è fondamentale.

Per garantire sicurezza e fluidità della circolazione, Autostrade Alto Adriatico esorta gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare le indicazioni del personale in servizio. Queste precauzioni sono essenziali per un viaggio più sicuro e meno stressante.