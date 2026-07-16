Autostrade Alto Adriatico prevede un'estate da record, con previsioni di traffico superiori al 2025, anno di primato assoluto. L'annuncio, con misure straordinarie, copre la rete che comprende l'autostrada A4 (Venezia-Trieste), la A28 (Conegliano-Portogruaro), la A34 (Villesse-Gorizia), la A23 (Udine Sud-Palmanova) e la Tangenziale di Mestre (fino al Terraglio). Dati e provvedimenti presentati a Trieste.

Nei primi sei mesi del 2026, registrati 26,7 milioni di transiti (+1,20%). Tra il 25 luglio e il 12 settembre, si stimano oltre 11 milioni di veicoli.

Per la gestione, previste cinque giornate 'bollino nero' e ventitré 'bollino rosso' (luglio-settembre), con 300 operatori per turno in sinergia con Polizia stradale, soccorsi sanitari, vigili del fuoco e soccorso meccanico.

Potenziamento Tecnologico

Per l'aumento veicolare, la tecnologia contactless per pagamenti raddoppia (da 36 a 60 porte). Telepedaggio in uscita: 37 a 43 porte. La rete dispone di 110 pannelli a messaggio variabile, 42 rilevatori, 199 colonnine SOS e 265 telecamere per il monitoraggio.

Chiusura H4 Slovena: Impatto e Misure

La forte criticità estiva 2026 è la chiusura della direzione Nord (Vertoiba‑Razdrto) della superstrada slovena H4, dal 6 luglio per 130 giorni. Il cantiere, tra Vipava e Razdrto, chiusa in direzione Lubiana fino a metà novembre, comporterà nuove limitazioni e deviazione obbligatoria verso Fernetti per il traffico pesante.

Precedenti esperienze hanno mostrato aumenti fino al 70% dei mezzi pesanti al Lisert, con picchi oltre 7.000 transiti (soglia critica), specie il venerdì. L'aumento degli autoarticolati, sommato al traffico turistico, rende la situazione complessa. Per mitigare code e ingorghi, Autostrade Alto Adriatico ha incrementato il personale ai caselli del Lisert, ottimizzato i pagamenti e previsto safety car con la Polizia stradale per deviare i mezzi leggeri sulla A34 Villesse‑Gorizia se le code a Trieste superano i 3 km. L'intervento sulla H4 (oltre 62 milioni di euro, conclusione a metà novembre) include rifacimento pavimentazione, risanamento viadotto Rebrnice e nuove barriere frangivento per la sicurezza dell'infrastruttura, esposta alla bora.

Sul fronte sicurezza, tra il 1 gennaio e il 12 luglio 2026, gli incidenti sulla rete sono scesi a 240 (da 245 nel 2025). Il dato positivo sottolinea l'importanza delle misure per la sicurezza e la gestione dei flussi in un periodo di traffico intenso.