Un avvocato ha segnalato il ritrovamento di una targa commemorativa dedicata a Salvatore Giordano, il giovane tragicamente scomparso nel 2014. La targa, che ricordava il ragazzo colpito da calcinacci caduti dalla Galleria Umberto I di Napoli, è stata rinvenuta tra i rifiuti in via Santa Brigida, a poca distanza dal celebre monumento.

Il ritrovamento e le reazioni

La scoperta della targa tra i rifiuti ha suscitato profondo sconcerto. L'oggetto era stato rimosso in precedenza per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione. Tuttavia, anziché essere ricollocata o custodita, è stata poi inspiegabilmente abbandonata.

L'avvocato che ha fatto la segnalazione ha espresso il suo profondo dispiacere, dichiarando: "Addolora vedere nei rifiuti la targa che ricorda Salvatore Giordano". Questo episodio ha generato un'ondata di indignazione tra i cittadini, che chiedono maggiore rispetto e attenzione nella gestione dei simboli commemorativi, specialmente quelli legati a tragedie pubbliche.

La tragedia di Salvatore Giordano alla Galleria Umberto I

La storia di Salvatore Giordano è impressa nella memoria collettiva di Napoli. Il giovane perse la vita nel luglio del 2014, all'età di soli 14 anni, a causa del distacco improvviso di calcinacci dalla facciata della storica Galleria Umberto I. Quell'evento drammatico portò all'installazione della targa, un gesto per onorare la memoria del ragazzo e, al contempo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza cruciale della sicurezza degli edifici storici e sulla necessità di una manutenzione costante e rigorosa.

La Galleria Umberto I, uno dei più importanti complessi monumentali della città partenopea, situata nel cuore del centro storico, è un luogo di grande afflusso e, per sua natura, richiede interventi continui per garantirne la conservazione e l'incolumità dei passanti.

L'importanza della memoria e della tutela

Il ritrovamento della targa di Salvatore Giordano tra i rifiuti riaccende il dibattito sull'importanza della tutela dei luoghi della memoria. L'episodio sottolinea con forza l'esigenza di una gestione più attenta e rispettosa dei simboli dedicati alle vittime di incidenti pubblici. Questi monumenti non sono semplici oggetti, ma rappresentano un monito costante e un tributo doveroso a chi non c'è più, oltre a fungere da promemoria per la collettività riguardo alla responsabilità civica e alla prevenzione.