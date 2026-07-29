Un avvocato di Genova è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di gestione irregolare dei fondi di alcuni assistiti sottoposti a tutela. L'indagine, coordinata dalla Procura di Genova, si concentra sulla mancata presentazione dei rendiconti relativi alla gestione del denaro di due persone affidate alla sua amministrazione e sul trasferimento di somme da un assistito all'altro, pratiche contestate come non conformi alle normative vigenti.

Le irregolarità contestate nella gestione dei fondi

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l'avvocato avrebbe omesso di presentare la documentazione necessaria a giustificare le spese e la complessiva gestione dei fondi dei soggetti tutelati.

Questa mancanza di trasparenza contabile costituisce un punto centrale delle accuse. Un'altra grave anomalia rilevata è il trasferimento di denaro tra gli assistiti, una pratica espressamente non consentita nell'ambito delle funzioni di amministratore di sostegno. Le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni e controlli approfonditi svolti dagli organi competenti, che hanno portato la magistratura genovese ad aprire formalmente l'inchiesta per accertare la piena verità dei fatti.

Il ruolo dell'amministratore di sostegno e gli obblighi di trasparenza

La figura dell'amministratore di sostegno è istituita per assistere persone che, a causa di infermità o menomazioni, si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Nominato dal giudice tutelare, il suo compito primario è gestire il patrimonio e tutelare i diritti dell'assistito, con l'obbligo imprescindibile di presentare periodicamente un rendiconto dettagliato al giudice. La normativa vigente impone che ogni operazione finanziaria sia tracciabile e giustificata, a garanzia sia della persona amministrata sia della trasparenza dell'operato. Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per assicurare la protezione dei soggetti più vulnerabili.

L'indagine prosegue attivamente per determinare l'esatta entità delle somme coinvolte e per verificare l'eventuale esistenza di ulteriori irregolarità nella gestione dei fondi degli assistiti. L'obiettivo è fare piena luce sulla vicenda e assicurare la massima tutela per le persone coinvolte.