L'avvocato che rappresenta la famiglia di Fakir, il giovane deceduto mentre si trovava in custodia, ha dichiarato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), le indagini su decessi avvenuti sotto la responsabilità delle forze dell'ordine non dovrebbero essere condotte dalla polizia stessa. L'intervento del legale è giunto a seguito della morte di Fakir, un caso che ha suscitato notevole attenzione pubblica e pressanti richieste di chiarezza sulle modalità dell'accaduto.

Il legale ha sottolineato con forza che la Cedu stabilisce l'imperativa necessità di un'indagine indipendente e imparziale, specialmente quando il decesso di un individuo si verifica mentre è sotto la custodia delle forze dell'ordine.

"Non sia la polizia a fare indagini, lo dice la Cedu", ha affermato l'avvocato, ribadendo la ferma posizione della famiglia che invoca massima trasparenza e assoluta imparzialità nell'accertamento dei fatti.

Il principio di indipendenza nelle indagini

La posizione espressa dall'avvocato si fonda su consolidati precedenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha più volte indicato l'esigenza che le indagini sui decessi in custodia siano condotte da organismi che siano effettivamente indipendenti rispetto alle forze di polizia coinvolte. Questo fondamentale principio mira a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficacia delle indagini stesse, tutelando in modo concreto i diritti dei familiari delle persone decedute e assicurando la più ampia trasparenza delle procedure investigative.

Le richieste della famiglia Fakir e il prosieguo del caso

La famiglia Fakir, per mezzo del proprio rappresentante legale, ha ribadito con determinazione la richiesta di un'indagine che rispetti pienamente i rigorosi criteri di indipendenza previsti dalla normativa europea. Il caso continua a essere oggetto di stretta osservazione, con l'attenzione focalizzata sulle modalità con cui verranno svolti gli accertamenti e sulle garanzie che saranno concretamente offerte ai familiari della persona deceduta, in cerca di verità e giustizia.