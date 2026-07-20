Il partito Azione ha avanzato una proposta per trasformare l'ex policlinico di Cuneo in un centro universitario dedicato a master e specializzazioni infermieristiche. L'iniziativa mira a una profonda riqualificazione dell'immobile, rimasto in stato di abbandono dal 1984, con l'obiettivo di ospitare tra i 150 e i 250 studenti.

L'edificio, precedentemente acquistato all'asta da un privato, era già stato oggetto di una variante urbanistica che ne aveva modificato la destinazione d'uso da sanitaria a residenziale. A partire dal 2022, era stato avviato un piano per la realizzazione di 28 alloggi e spazi terziari.

Tuttavia, la convenzione urbanistica non è mai stata formalizzata, lasciando la struttura in condizioni di forte precarietà. La questione è stata più volte al centro del dibattito in consiglio comunale; l'ultima interpellanza, risalente allo scorso dicembre, ha visto l'assessore annunciare l'archiviazione del piano di recupero a causa dell'inadempienza del proponente.

La visione di Azione per l'ex policlinico

Gli esponenti di Azione propongono una chiara rifunzionalizzazione sanitaria per l'edificio. Secondo il progetto, la struttura potrebbe accogliere sei aule didattiche principali, laboratori di simulazione sanitaria all'avanguardia, spazi dedicati alla telemedicina e un'area residenziale con una capienza stimata tra gli 80 e i 120 posti letto.

Quest'ultima sarebbe destinata a studenti fuori sede o a professionisti impegnati in percorsi di formazione continua, contribuendo a creare un polo attrattivo per il settore.

Il panorama universitario cuneese

Cuneo vanta già una presenza universitaria significativa, con 1.617 studenti iscritti ai corsi nel capoluogo. L'ambito sanitario è particolarmente rappresentato, con 374 studenti in Scienze Infermieristiche, 31 in Tecniche di laboratorio e 40 nel corso specializzante di Radiologia. La città ospita inoltre sedi universitarie per Economia, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Disafa), Giurisprudenza e Suism (ex Isef). La gestione del polo universitario locale è regolata da una convenzione che unisce enti locali, l'Università di Torino e altri soggetti del territorio.

Tale accordo prevede un contributo annuale di 200mila euro dagli enti locali, ulteriori 200mila euro dall'ospedale di Cuneo e 170mila euro dall'Aso al Comune per l'utilizzo degli immobili universitari.

Nonostante la varietà dei corsi offerti e gli investimenti, la provincia di Cuneo si distingue per avere il minor numero di laureati in regione, pur registrando un Pil medio pro capite elevato. L'assessore alla Cultura ha sottolineato come l'espansione dell'offerta formativa universitaria richieda un percorso complesso e una stretta collaborazione con l'ateneo. Tuttavia, il tema dell'ampliamento e del potenziamento dell'istruzione superiore rimane centrale nel dibattito cittadino, e proposte come quella di Azione per la rifunzionalizzazione dell'ex policlinico si inseriscono attivamente in questo contesto di sviluppo e innovazione.