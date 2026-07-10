Il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, ha commemorato le tragiche stragi di Capaci e via D'Amelio, eventi che hanno profondamente segnato la storia italiana. Durante una significativa cerimonia tenutasi a Palermo, Balsamo ha enfaticamente dichiarato che i cinquantasette giorni intercorsi tra il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 hanno rappresentato un "punto di non ritorno" nella strenua lotta alla mafia nel nostro Paese. In quel breve ma devastante lasso di tempo, la nazione fu scossa dall'assassinio dei valorosi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme agli uomini e alle donne delle loro scorte, vittime di una violenza inaudita.

Nel corso dell'incontro commemorativo, il presidente Balsamo ha accuratamente evidenziato come quei drammatici giorni abbiano inciso in maniera indelebile sulla coscienza della società italiana e sull'intero sistema giudiziario. Quegli eventi furono un catalizzatore, una vera e propria svolta nella consapevolezza collettiva riguardo all'importanza cruciale e all'urgenza della lotta contro la criminalità organizzata. Balsamo ha inoltre sottolineato con forza che "il sacrificio di Falcone, Borsellino e degli uomini e delle donne delle loro scorte ha dato vita a una nuova stagione di impegno civile e istituzionale", un'eredità morale che continua a ispirare l'azione di molti.

La Memoria delle Vittime e l'Impegno Istituzionale

Durante la toccante cerimonia, il presidente del Tribunale ha richiamato l'attenzione sul valore inestimabile della memoria e sull'imperativa necessità di mantenere costantemente vivo il ricordo delle vittime di quelle efferate stragi. Balsamo ha ribadito con convinzione che "la memoria di quei giorni deve essere un faro per le nuove generazioni e per tutti coloro che operano nelle istituzioni". Questo monito sottolinea l'importanza di trarre insegnamento dal passato per costruire un futuro più giusto e libero dalla morsa mafiosa, alimentando un senso di responsabilità civica e istituzionale.

Il Ruolo del Tribunale di Palermo nella Lotta alla Mafia

Il Tribunale di Palermo si distingue come uno degli organi giudiziari più attivamente e strenuamente impegnati nella lotta contro la mafia. Con la sua sede nel capoluogo siciliano, l'istituzione si dedica quotidianamente alla gestione di complessi processi legati alla criminalità organizzata, esercitando un ruolo assolutamente centrale nelle indagini e nei procedimenti penali che riguardano specificamente Cosa Nostra. L'attività instancabile del Tribunale si inserisce in una lunga e gloriosa tradizione di contrasto alle organizzazioni mafiose, una tradizione che ha avuto inizio già negli anni Ottanta con i celebri maxi-processi e che prosegue con determinazione e coraggio fino ai giorni nostri, rappresentando un baluardo fondamentale della legalità.