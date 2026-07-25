Il volume “Balvano 1944. La notte fatale del treno 8017 (Una relazione inglese)”, firmato da Mario Restaino, ripercorre il più grave incidente ferroviario della storia italiana, avvenuto nella Galleria delle Armi di Balvano, in provincia di Potenza, tra il 2 e il 3 marzo 1944. Quella notte, oltre seicento persone morirono per asfissia, rendendo la tragedia uno dei disastri ferroviari più gravi a livello mondiale. Il libro si distingue per la riproduzione in originale e la traduzione in italiano di un’inedita relazione dell’Esercito inglese, che getta nuova luce sull’evento.

Pubblicato da Hermaion, il saggio di Restaino rivela che la strage non fu causata unicamente dal carbone di scarsa qualità impiegato dalle due locomotive a vapore in testa al treno 8017. Al contrario, la relazione inglese, redatta pochi giorni dopo la tragedia a seguito di sopralluoghi e indagini approfondite, attribuisce l’incidente a una “somma e combinazione di molti fattori”, verificatisi simultaneamente e in rapida successione, inclusi “errori ferroviari”. Il documento utilizza persino l’espressione “Act of god”, per indicare l’incidente come una fatalità.

Le cause del disastro secondo l’Esercito inglese

Tra le principali cause individuate dall’Esercito inglese, emerge che la Galleria delle Armi era già satura di fumo, generato sia dal treno precedente sia dallo stesso convoglio 8017.

Le locomotive, slittando, aggravarono la situazione producendo ulteriore fumo e gas tossici. Un altro fattore critico fu l’indebolimento del personale sul retro del treno, già provato dai fumi respirati nella galleria precedente, il che ne limitò drasticamente la capacità di intervento. La relazione evidenzia inoltre una “mancanza di azione” da parte delle stazioni di Bella Muro e Balvano, circostanza che contribuì in modo significativo all’elevato numero di vittime.

La ripubblicazione della “Storia dell’8017” offre un quadro esaustivo dell’incidente e del complesso contesto italiano del 1944, un periodo di estrema difficoltà e lotta quotidiana per la sopravvivenza. Il volume apre una finestra su un’umanità povera, animata da una profonda speranza nonostante la guerra che sembrava non finire mai.

Per arricchire l’esperienza del lettore, sono inclusi tre Qr-code che consentono l’accesso a un filmato sui luoghi della tragedia, a documenti storici originali e a fotografie d’epoca.

Il ruolo dell’Esercito inglese e il contesto del 1944

Durante la Seconda guerra mondiale, l’Esercito inglese svolse un ruolo di controllo e indagine su numerosi eventi critici in Italia, inclusi incidenti ferroviari e infrastrutturali. L’archivio storico dell’Esercito inglese conserva ancora oggi documenti e relazioni che testimoniano questa attività, fornendo elementi preziosi per la ricostruzione di fatti storici come quello di Balvano. Il disastro si inserisce in un contesto di profonda crisi per la popolazione italiana del 1944, caratterizzato da condizioni di povertà e dalla necessità di spostarsi, spesso in situazioni di elevato rischio.

La documentazione raccolta dall’Esercito inglese costituisce una fonte fondamentale per comprendere le dinamiche e le responsabilità dell’incidente, offrendo al contempo uno sguardo sulla realtà sociale dell’epoca.