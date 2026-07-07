Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha categoricamente dichiarato che la relazione con la Procura della città è segnata da una "frattura non sanabile". Questa affermazione perentoria giunge in un momento delicato, a seguito delle recenti e complesse vicende giudiziarie che hanno direttamente coinvolto l'amministrazione comunale e lo stesso primo cittadino. Bandecchi ha enfaticamente sottolineato come la situazione attuale abbia reso irrimediabilmente compromessa ogni possibilità di riconciliazione o di ripristino di un dialogo costruttivo tra le due importanti istituzioni.

Le dichiarazioni inequivocabili del sindaco

Durante un incontro con i rappresentanti della stampa, il sindaco Bandecchi ha ribadito con notevole fermezza la sua posizione riguardo ai complessi rapporti con la Procura di Terni. "La frattura non è sanabile", ha dichiarato, evidenziando con chiarezza come le crescenti tensioni emerse negli ultimi mesi abbiano, a suo dire, compromesso in maniera definitiva e irreversibile il necessario dialogo istituzionale. Nonostante questa palese rottura, Bandecchi ha tenuto a precisare che la sua amministrazione continuerà indefessamente a operare nel pieno e scrupoloso rispetto delle leggi e delle istituzioni dello Stato. Tuttavia, ha escluso in modo categorico e senza riserve la possibilità di un qualsiasi riavvicinamento o di una ricomposizione con l'organo inquirente, mantenendo una linea di assoluta intransigenza sulla questione.

Il contesto istituzionale: ruoli del Comune e della Procura

Il Comune di Terni si configura come un ente locale di primaria importanza, strategicamente situato nella regione Umbria. Esso è investito di significative funzioni amministrative e di governo dell'intero territorio di sua competenza. L'ente è saldamente guidato dal sindaco, che ricopre il ruolo di organo esecutivo dell'amministrazione comunale, affiancato dal consiglio comunale, il quale esercita le fondamentali funzioni di indirizzo politico e di controllo democratico. Il Comune è responsabile della gestione di una vasta gamma di servizi pubblici locali essenziali, della pianificazione urbanistica, della promozione di attività sociali e culturali, e si impegna costantemente a garantire il rispetto della legalità e della trasparenza in ogni aspetto della sua azione amministrativa.

Parallelamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni rappresenta l'organo giudiziario specificamente competente per l'esercizio dell'azione penale all'interno del territorio comunale. La Procura svolge un'attività investigativa cruciale, conducendo indagini approfondite e promuovendo l'azione giudiziaria nei confronti di eventuali reati commessi nella sua giurisdizione. Il rapporto tra l'amministrazione comunale e la Procura è intrinsecamente regolato da un complesso quadro normativo che disciplina l'autonomia e l'indipendenza dei rispettivi ruoli istituzionali. Questa distinzione e autonomia sono pilastri fondamentali per assicurare il corretto funzionamento della giustizia e la salvaguardia dello Stato di diritto, garantendo che ciascun ente possa operare senza indebite interferenze, pur nel rispetto delle reciproche competenze.