Il presidente della Provincia di Terni e sindaco della città, Stefano Bandecchi, ha sollevato nuove e aspre critiche nei confronti della magistratura italiana. Durante un intervento in Consiglio comunale, tenutosi il 6 luglio 2026, Bandecchi ha invitato i magistrati a "uscire dalla demagogia", contestando apertamente le modalità dell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione. L'indagine riguarda un appalto per la sistemazione di una strada e il passaggio di quote di una società di calcio dilettanti.

Le dure accuse di Bandecchi in Consiglio comunale

Nel suo discorso, il sindaco ha espresso con forza il proprio dissenso riguardo alla percezione di innocenza nel sistema giudiziario italiano. "Si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, ma in Italia, se la magistratura non lo avesse ancora capito, uno è colpevole fino al terzo grado di giudizio quando mandano in giro 40 finanzieri su vari uffici e a casa mia", ha dichiarato Bandecchi, evidenziando la discrepanza tra il principio giuridico e la realtà percepita. Ha inoltre rimarcato la necessità di un trattamento equo in termini di pressione mediatica: "Se i magistrati devono essere lasciati liberi di lavorare senza la pressione dei media sulle spalle, la stessa cosa deve valere per la politica, per il presidente della Provincia di Terni e per il sindaco".

Bandecchi ha specificato di intervenire in qualità di "politico, segretario di partito e presidente della Provincia", rispondendo indirettamente all'Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Ha criticato l'idea che i magistrati non possano operare sotto "patema d’animo", suggerendo che, per garantire l'innocenza fino a prova contraria, dovrebbero agire "in maniera diversa, più prudente, attenta ed equilibrata".

Le indagini e la "frattura insanabile" con la Procura

Il presidente della Provincia ha poi approfondito il contesto dell'inchiesta che lo coinvolge, sottolineando che i capi d'imputazione "sono tutti nella Legge Severino, stranamente, e possono essere anche reiterati". Ha espresso il suo disappunto per la narrazione mediatica che lo riguarda: "Su tutti i giornali italiani Bandecchi è un corruttore mentre prima ero un evasore fiscale nonostante abbia già vinto sei processi di carattere fiscale.

Ma nessuno di questo ha mai parlato. Ora sono anche un corruttore, per 15‑20 mila euro. Cosa che mi dà parecchio fastidio". Ha concluso questa parte con una previsione preoccupante: "Il mio prossimo incontro con questi soggetti potrebbe valermi la galera".

Bandecchi ha inoltre criticato aspramente le modalità con cui l'inchiesta è stata condotta, evidenziando una presunta "frattura insanabile" tra lui e la Procura di Terni. Ha ribadito la sua richiesta che la magistratura svolga il proprio lavoro con serenità e senza "show", pur dichiarando di vivere la situazione con tranquillità. Ha però contestato il "sistema" e le procedure adottate nelle indagini, lamentando la mescolanza di aziende con attività diverse nell'ambito dell'inchiesta.