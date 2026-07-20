Negli ultimi dodici mesi, Bari ha visto l'apertura di 198 cantieri, un dato che testimonia l'intensa attività di sviluppo urbano. Il sindaco Vito Leccese ha presentato questo bilancio durante una seduta monotematica del Consiglio comunale, dedicata all'avanzamento dei lavori e ai disagi che essi comportano. Riconoscendo l'impatto di polvere, rumore e modifiche alle abitudini quotidiane, il primo cittadino ha chiesto pazienza e, in più occasioni, scusa ai residenti. Leccese ha sottolineato che, sebbene i cantieri non generino consenso immediato, la convinzione nel risultato finale e nella visione complessiva di questi interventi ha guidato le scelte amministrative.

PNRR: opportunità e garanzie per lo sviluppo di Bari

I progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano, per il sindaco Leccese, un'opportunità straordinaria per accompagnare Bari verso un modello di città più sostenibile, moderna e meno dipendente dall'automobile. Il primo cittadino ha fornito rassicurazioni sul rispetto degli obiettivi del PNRR, affermando che le autorità competenti hanno confermato il raggiungimento dei target fisici previsti. "Abbiamo messo in sicurezza i progetti e non vi sono elementi che facciano temere il mancato completamento degli interventi programmati", ha dichiarato Leccese.

BRT: mobilità elettrica e tutela ambientale

Un focus significativo è stato dedicato al BRT, il futuro sistema di trasporto pubblico cittadino con bus elettrici.

Riguardo alle interferenze con le alberature stradali, Leccese ha ricordato che le previsioni iniziali indicavano 700 interferenze e 120 abbattimenti di alberi. Tuttavia, grazie a un lavoro ostinato di revisione del progetto e all'impegno per la salvaguardia del patrimonio arboreo, il numero degli abbattimenti è stato ridotto a 83. Il sindaco ha ribadito l'importanza di ogni singolo albero, sottolineando come la tutela ambientale debba essere conciliata con la sicurezza delle persone e con la necessità di trasformare le infrastrutture della città.